Il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe far partire un ribasso sul titolo Iniziative Bresciane. Tuttavia, come si sposa questo scenario con i fondamentali del titolo?

Secondo i multipli di mercato il titolo è moderatamente sottovalutato. Ad esempio, secondo il rapporto prezzo/utili le azioni Iniziative Bresciane sono sottovalutate del 40% circa. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 50% circa. Infine, ricordiamo che la società distribuisce un dividendo il cui rendimento si aggira intorno al 4%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Prima di concludere questa sezione facciamo notare come negli ultimi cinque anni il titolo Iniziative Bresciane abbia sempre fatto peggio rispetto alla media del suo settore di riferimento. Fino a quando non ci sarà un’inversione nei rapporti di forza relativa tra il titolo in questione e i suoi competitors, non è da preferire per investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe far partire un ribasso sul titolo Iniziative Bresciane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 27 dicembre in ribasso dell’1,05% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,9 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è rialzista da lungo tempo, per la precisione da marzo 2021 quando quotava in area 16 euro. Da quel momento in poi è partito un movimento rialzista che ha portato le quotazioni a toccare il III obiettivo di prezzo in area 19,8 euro. Da quel momento in poi è iniziata, anzi è proseguita, una fase laterale che ha nei livelli 18,8 euro e 19,2 euro i suoi estremi. A questo punto solo una decisa rottura di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

A causa della luna fase laterale, iniziata a luglio 2021, non è possibile indicare sin da ora i possibili obiettivi al rialzo o al ribasso.

Approfondimento

Le Borse partono a ritmo di record e a Piazza Affari si scatena la caccia a 2 titoli