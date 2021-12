Molto bella la casa d’inverno soprattutto se ben riscaldata e accogliente, anche per ospiti e amici. Forse non solo per loro perché del tepore casalingo approfitta certamente anche qualche altra presenza nascosta. Infatti pochi conoscono gli angoli di casa dove si annidano gli insetti in inverno ed ecco quali tracce lasciano.

La casa d’inverno gode di un dolce tepore grazie ai riscaldamenti. Alcune case hanno all’interno il camino, che con un buon tiraggio dispensa luce e calore nella stanza dove si trova. Per accendere il camino senza produrre molti gas tossici c’è un sistema nuovo. Fa durare di più la legna, che si accende in modo graduale. Se poi la legna è di faggio, allora la sua brace si può sfruttare per arrostire la carne.

Intanto nella casa d’inverno sarà difficile incontrare degli insetti. Non si vedono più formiche o scarafaggi. Tuttavia, il fatto che non si vedono non significa che non ci possano essere. Come le cimici che in autunno entrano in casa per rifugiarsi durante la notte, così potrebbero esserci anche altri animali.

I mesi più caldi ci hanno insegnato il modo di tenerli lontano dalle nostre abitazioni. L’utilizzo di piante come rosmarino, alloro e lavanda avevano l’effetto di allontanare alcuni insetti. Delle essenze profumate si possono mettere nell’acqua per lavare i pavimenti, in modo da allontanare possibili insetti.

Durante la stagione invernale è ben possibile che in casa si nascondino degli insetti. Lo fanno in modo stabile proprio perché il tepore permette loro di passare un inverno più tranquillo. Eppure a noi non sembra proprio di vederli.

Alcune tracce potremmo trovarle un po’ dappertutto. Le macchie gialle all’interno dei libri sono la presenza dei pesciolini d’argento. Le tarme nei cassetti potrebbero lasciare piccoli buchi nella biancheria e nei vestiti. Punture al risveglio potrebbero rivelare la presenza nel letto di cimici. Piccoli punti neri sul pavimento potrebbero essere gli escrementi degli scarafaggi.

Dove si annidano gli insetti

Gli insetti d’inverno preferiscono rifugiarsi in alcuni luoghi della casa in particolare. Prima di tutto i posti più tranquilli come i ripostigli o il garage. Se poi si possiede un deposito dove si accatasta la legna, potremmo trovarli anche tra questa.

Altro punto prediletto degli insetti è la parte superiore dei mobili. Questa non si pulisce spesso e potrebbe risultare un posto ideale. Gli scarafaggi, invece, s’infilano volentieri nelle fessure, che li proteggono bene dal rigore invernale.

Dare uno sguardo a questi punti della casa ci potrebbe aiutare ad eliminare una proliferazione durante il periodo più caldo.