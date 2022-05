Per fuggire dal caldo un’idea potrebbe essere andare in questa località famosa per le sue terme, il santuario mariano FAI e i gustosi piatti tipici economici  

Che la temperatura sia cresciuta e non di poco, in questi giorni non servirebbe sottolinearlo. Basta uscire di casa ed ecco che si suda tantissimo anche per fare pochi metri a piedi. Soprattutto, per chi abita nelle grandi città metropolitane, come Milano, sempre di corsa e in affanno dietro ai mille impegni quotidiani.

Per questo motivo, quando arriva il fine settimana, si ha voglia di staccare. Cercando valide alternative per andare a visitare qualche bel luogo della nostra Italia. Magari, facendosi ispirare da luoghi che hanno ospitato famosi set televisivi come i Promessi Sposi.

Si trova a meno di 30 minuti da Milano questa oasi di benessere

In questo momento, se non possiamo fare un tuffo al mare, potremmo puntare su località che garantiscano qualche grado in meno di temperatura. Magari, che siano capaci di regalarci aria buona, buon cibo e benessere. Per fuggire dal caldo un’idea potrebbe essere andare in questa località che si trova a meno di 30 minuti da Milano. Stiamo parlando di Sant’Omobono Terme.

Lì, si possono trovare molte cose da vedere e provare, perfetta, dunque, anche per una gita di un giorno. Ad esempio, in questa località potremmo andare a Villa Ortensie dove fare delle salutari cure termali. Le terapie naturali e le cure termali, qui, si basano sul concetto lezaetiano di equilibrio termico. Ovvero, rigenerarsi, attraverso gli elementi naturali e con un’acqua termale ricca di zolfo e minerali, perfetta per combattere qualsiasi infiammazione.

Non solo. È tra i luoghi FAI il santuario della Cornabusa. Risale al periodo della lotta tra Guelfi e Ghibellini, tra il 1350 e il 1440. Qui, degli abitanti si nascosero nella “corna busa”, ovvero roccia buca. Lasciando una statuetta lignea della Madonna. Tempo dopo, fu trovata da una giovane sordomuta che riacquistò voce e udito. Per questo motivo, dove fu trovata la statua, fu edificato il santuario della Madonna della Cornabusa.

Per fuggire dal caldo un’idea potrebbe essere andare in questa località famosa per le sue terme di benessere, il santuario mariano FAI e i gustosi piatti tipici economici

In questa località, si trova anche la grotta Val D’Adda che ospita il coleottero Boldoria schatzamayi, una rarità. Vengono organizzate delle visite, dopo un percorso di 20 minuti dal parcheggio e un dislivello di 150 metri.

Qui, si trova anche un percorso vita, che si snoda lungo il torrente Imagna, che bagna la località. Sono dieci chilometri di strada ciclo-pedonale immersa nel verde, dove poter fare attività sportiva. Qui, ci sono tappe, con esercizi segnati da fare per una camminata di benessere.

E, siccome siamo nel bergamasco, nella Valle Imagna, ci sono anche piatti tipici gustosi. A partire dalla polenta, accompagnata da carne e formaggi locali. Così come la carne di asino, mentre, come primo, non possono mancare i casoncelli. Piatto tipico non solo del bergamasco, ma anche di Sant’Omobono Terme.

