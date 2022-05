Nella nostra alimentazione cerchiamo di variare spesso in modo da apportare tutto ciò di cui il nostro corpo ha bisogno. Pasta, riso, carne e pesce insieme a frutta e verdura e ai legumi offrono spunti per gustose ricette.

Durante l’anno ci sono dei periodi in cui privilegiamo alcune preparazioni. In particolare, i primi piatti ben conditi sono la passione di gran parte degli italiani.

Per i secondi si può sempre variare. In particolare, alcuni pesci si possono cucinare in vari modi. Sarde e sgombri, ad esempio, in molte gustose ricette possono risolvere un pranzo o una cena, anche quando fa caldo. In Sicilia un primo piatto tipico è la pasta con le sarde e il finocchietto selvatico. Per quanto riguarda gli sgombri o maccarelli, così come le sardine, si trovano freschi e anche sott’olio. Si può cucinare lo sgombro in padella con dell’olio e in forno, magari al cartoccio. Per farlo in maniera sfiziosa per 4 persone occorrono:

4 sgombri di media grandezza già puliti;

1 cespo di bietole;

un barattolo di ceci precotti;

200 ml di vino bianco;

uno spicchio d’aglio;

un peperoncino;

1 rametto di rosmarino;

1 cucchiaino di paprica;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Si può cucinare lo sgombro in padella, ma al forno con verdure saporite sarà veramente sfizioso

Scopriamo come preparare gli sgombri con le verdure. Prendiamo i pesci e laviamoli bene dentro e fuori. Scoliamoli e asciughiamoli con carta assorbente. Disponiamo gli sgombri su un piatto piano e facciamo dei piccoli tagli in diagonale sui loro lati.

Tritare aglio, rosmarino e un peperoncino e aggiungiamo la paprica e un pizzico di sale. Mescoliamo e passiamo il tutto dentro i pesci e anche sulla loro superficie. Adesso ungere una teglia, mettervi il pesce e bagnarlo col vino. Versarvi sopra pure dell’olio extravergine d’oliva e coprire con un foglio d’alluminio.

Introdurre la teglia in forno e cuocere a 180 gradi per 15 minuti. Trascorso il tempo, togliere l’alluminio e cuocere gli sgombri ancora per 10 minuti.

Mentre i pesci sono in forno, lavare le bietole e cuocerle in acqua bollente con un po’ di sale. Appena sono pronte, scolarle e mettere da parte.

Prendere adesso i ceci precotti, privarli dell’acqua e lavarli. Disporre le bietole su un piatto da portata, aggiungere i ceci e condire il tutto con un filo d’olio, sale e pepe. Sistemarvi pure gli sgombri cotti e servire.

