Ecco le città tutte italiane romantiche ed economiche per un San Valentino straordinario e indimenticabile

Se vogliamo aiutare il nostro Paese a riprendersi dopo la crisi economica e quella derivante dalla pandemia di Covid 19, dovremmo agire in prima persona.

Ad esempio, in questi giorni di febbraio in cui molte persone pensano a come festeggiare l’amore a San Valentino, potremmo pensare di visitare una città italiana.

Nel nostro Paese ci sono così tante mete da scoprire che forse non basta una vita intera per conoscerle tutte. Abbiamo quindi l’imbarazzo della scelta e da Nord a Sud possiamo tranquillamente trovare la nostra meta preferita.

Fare una sorpresa al partner che non sia la solita e classica cena a lume di candela al ristorante è un’ottima idea. In questo modo riusciremo a far felice la persona che amiamo e contribuiamo attivamente alla ripresa economica del nostro Paese. Dunque, ecco le città tutte italiane romantiche ed economiche che ci faranno vivere un San Valentino unico e davvero bello.

Non possono mancare i classici: Venezia e Firenze

Venezia è una delle città più romantiche del Mondo.

I suoi ponti, i suoi canali e le sue calle sono da sempre dei luoghi in cui gli innamorati amano scambiarsi dolci effusioni. La concezione stessa della città è estremamente affascinante.

La scelta di costruire una città sull’acqua di una laguna è legata alla fine dell’Impero Romano. Con l’arrivo dei barbari nella pianura padana, dei cittadini romani scapparono sulla laguna e fondarono la città.

Nel corso dei secoli la città si imbelli ed oggi possiamo ancora visitare i fasti di San Marco, del Palazzo Ducale e naturalmente del Ponte dei Sospiri. In quest’ultimo luogo si potrebbe persino scambiarsi la promessa di un amore eterno.

Un’altra città italiana che da molti secoli è legata al romanticismo è Verona. Tutti conoscono le vicende dei Montecchi e dei Capuleti e il culmine della storia d’amore tra Romeo e Giulietta. Infatti, il loro giuramento è legato alla loro morte e per questo si può realmente parlare di amore eterno.

La città, però, non offre soltanto il celebre balcone di Giulietta agli occhi dei visitatori. Ricordiamo che la sua arena è ancora funzionante e presenta un programma sempre molto avvincente.

Ecco le città tutte italiane romantiche ed economiche per un San Valentino straordinario e indimenticabile

Se invece scendiamo in Liguria troviamo il golfo del Tigullio e il Parco di Portofino. Certo, la cittadina evoca ristoranti costosissimi e alberghi lussuosi che non sono, purtroppo, alla portata di tutti.

Invece, le bellezze naturali del Parco sono libere e gli innamorati amanti della natura possono dilettarsi con lunghe passeggiate e momenti di vero relax. Un’altra emozione a costo zero è godersi degli splendidi tramonti alla Baia di Cannone o alla Baia del Silenzio.

Approfondimento

Il mare blu cristallino si fonde con questa città meravigliosa e coloratissima se andiamo in vacanza qui