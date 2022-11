L’Avvento porterà l’amore a un segno single e c’è chi vincerà col Gratta e Vinci

Per l’Ariete, l’Avvento che condurrà al Natale porterà nuovi stimoli e progetti. Del resto, queste ultime settimane dell’anno ci hanno trasmesso la voglia di fare tutto. Chiaro che ciò non sarà possibile e qualche scelta sarà inevitabile. Non dimentichiamoci che viviamo in coppia e il partner va coinvolto.

Saranno settimane abbastanza deludenti, invece, per il Toro. Sembra che tutto ci si ritorca contro. E il periodo dell’Avvento non sarà migliore. Il vero problema, però, è in campo sentimentale, perché chi è in coppia andrà in crisi e chi è single inseguirà invano il nuovo amore.

I Gemelli inizieranno ad andare a correre per perdere peso. Vogliamo arrivare dimagriti in vista di un dicembre che ci vedrà protagonisti di tanti happy hour e aperitivi. Del resto, ci siamo talmente immedesimati col lavoro, che ci sta dando soddisfazioni, da dimenticare il nostro benessere.

Qualche problema di salute per Leone e Vergine con esami da fare

L’Avvento porterà l’amore a un segno single e il fortunato sarà il Cancro. Nelle prossime settimane, infatti, gli astri prevedono un incontro con una persona della quale ci innamoreremo. Non sarà un rapporto facile, però, e ci vorrà molta della nostra pazienza per ricucire i momenti difficili.

Non ha certo di questi problemi il Leone al quale l’amore sta andando a gonfie vele. Anzi, abbiamo voglia di farci una bella settimana di vacanza nel ponte natalizio. Certo, la salute desta qualche problema. Quei segnali che il nostro corpo ci sta mandando non andrebbero trascurati. Dovremmo fare un check up generale.

Problemi di salute che coinvolgono anche la Vergine, pur in maniera più ridotta. Del resto, l’età ce lo impone. Nulla di clamoroso da impedirci di fare qualche uscita con le nostre amiche, a vedere mostre e film. La vita sentimentale è piatta e ci farà bene passare più tempo possibile con chi ci vuole bene.

Scorpione infedele, ma anche ipocrita e Bilancia pronta a partire

La Bilancia è sempre con la valigia pronta. Fosse anche per fare un fine settimana via, magari durante i vari ponti di dicembre. Dove abitiamo ci sta stretto e anche vedere sempre le stesse persone ci irrita. Un po’ come in ufficio, dove siamo sempre più intolleranti. E a farne le spese sarà il nostro incolpevole partner.

Lo Scorpione, infedele di natura, è sempre alla ricerca dell’avventura. Inutile cercare di imbrigliarlo. Se ci mettiamo con lui, sappiamo a quello a cui andremo incontro. Del resto, promettiamo fedeltà, noi Scorpioni, ma è più forte di noi. Però, che ipocriti quando facciamo scene di gelosie al partner se dovesse parlare con altri.

Il Sagittario avrà un Avvento, tutto sommato, nella norma. Solita routine, solita corsa ai regali fatti con anticipo, zero brividi. E questa monotonia, se da una parte è la nostra coperta di Linus, dall’altra è frustrante. Qualche brivido andrebbe provato e quei complimenti di un collega sul nostro aspetto non andrebbero trascurati.

L’Avvento porterà l’amore a un segno single e anche soldi con la lotteria istantanea

Per il Capricorno, arrivano notizie splendide. Chi gioca al Gratta e Vinci, potrebbe vincere dei bei soldini, ma puntando a uno di quelli recenti. Anche in amore le cose, tutto sommato, si stanno mettendo al bello dopo qualche nube estiva. E chi è single potrebbero non passare il prossimo Natale da solo. Insomma, solo belle notizie

Sarà l’atmosfera natalizia, sarà che siamo carichi di amore, ma è proprio il caso per l’Acquario di voler rivivere certi momenti del passato. Ovvero, andare a contattare un nostro ex col quale avevamo passato dei bellissimi giorni di festa? Il passato è passato e dovremmo imparare a guardare al futuro. Che non è così pessimista.

Che belle settimane aspettano, in Avvento, i Pesci che vedranno il loro conto in banca aumentare. Nessuno ci regala niente, ma qualche lavoretto extra improvviso ci farà comodo per i regali natalizi da fare. Però, il tutto si traduce in meno tempo libero a disposizione. Sicure che il nostro partner saprà tollerare?