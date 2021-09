D’estate, le nostre case e il giardino sono state il rifugio perfetto per le formiche. Questi piccoli esseri riescono a consumare una quantità di cibo utile per quasi tutti l’inverno. Siamo convinti che, con l’arrivo del freddo, non le vedremo più dentro e fuori casa, ma ci sbagliamo.

Infatti, se per caso hanno fatto il nido sotto il pavimento di qualche stanza o tra le piante del terrazzo, non ci daranno tregua. Potremmo accorgerci di questo problema se notiamo e seguiamo la fila di formiche che trasporta cibo nello stesso punto. Sono delle vere e proprie colonie ordinate e diligenti, che portano le riserve alimentari nelle fessure più nascoste e nei punti più impensabili di casa.

Solitamente quelle che troviamo dentro casa non sono pericolose, ma spesso si tratta di formiche operaie comuni piccole, di colore nero. Per evitare che possano infestare gli ambienti di casa, oltre che prevenirne l’arrivo, possiamo ricorrere a qualche trucchetto casalingo, senza usare alcun prodotto chimico.

Per fare sparire velocemente le formiche da casa bastano questi semplici ingredienti naturali

Un ingrediente della nostra dispensa utile ad allontanare le formiche è il sale. Non è molto amato da questi insetti e può rappresentare per loro un ostacolo per raggiungere i loro rifugi. Spargiamo del sale grosso lungo le fessure e gli infissi, così da bloccargli il passaggio. Il potere aumenta se versiamo un paio gocce di olio essenziale di garofano. Alcune essenze e odori sono dei perfetti repellenti naturali per molti tipi di insetti.

Possiamo impiegare anche molte spezie, tra cui la cannella o il pepe di Cayenne. Un poco di polvere sparsa sul davanzale servirà a scoraggiare l’ingresso delle formiche a casa. Sempre negli stessi punti potremo anche posizionare delle foglie di menta, alloro o origano. Per loro ha un odore terribile anche l’aceto, oltre a versarlo in punti strategici, usiamolo per pulire i pavimenti e il lavandino.

Altri rimedi

Una miscela scaccia formiche si può preparare con acqua e vodka, sarà un poco sgradevole anche per noi, ma le allontanerà di sicuro. Mettiamo il mix in un contenitore spray e spruzziamo nei punti di probabile accesso. Non buttiamo via le bucce di cetriolo e usiamole per tenere lontano le formiche, disponiamole dove solitamente passano. Stessa cosa facciamola con qualche fetta di limone, bustina di tè o fondo di caffè, per non sprecare nulla in cucina.

Se siamo di fronte a una vera e propria infestazione, invece, è bene contattare degli esperti che possano garantirci un risultato ottimale e adatto alle nostre esigenze. Quindi, per fare sparire velocemente le formiche da casa bastano questi semplici ingredienti naturali.