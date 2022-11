Sarà facile ed economico riscaldare casa con 4 trucchetti dei nonni e senza i costosi termosifoni

Ci si avvicina poco per volta al freddo inverno. Le temperature cominciano a scendere lentamente e già ci si chiede come riscaldare casa in modo economico. Quest’anno già si sa che l’uso dei termosifoni costerà non poco, a causa dei prezzi del gas. Molti si chiedono se esista qualche trucchetto, soprattutto economico, che permetta di riscaldare casa senza dissanguarsi.

Il trucchetto dei nostri nonni per le finestre

Un modo per tenere la casa più calda è fare attenzione alle finestre. Le case moderne sono dotate di infissi e finestre molto costosi. Si tratta di modelli doppi e anche a doppio vetro, in modo da isolare completamente l’esterno dall’interno. Naturalmente vanno utilizzati anche in una casa dove anche i muri sono di qualità e non lasciano passare il freddo. Molto utile in questi casi è il cappotto termico.

Alcune case però ne sono sprovviste. Tuttavia certi casolari o nei vecchi borghi, i muri di casa sono ancora abbastanza spessi e costruiti alla maniera antica. Inoltre proteggono abbastanza bene dal freddo. Invece, le finestre antiche non reggono il confronto con quelle moderne.

Tuttavia i nostri nonni conoscevano un materiale, che protegge molto bene dal freddo. Infatti, sarà facile ed economico riscaldare casa col legno. Non a caso le finestre stesse erano con intelaiatura in legno. Inoltre avevano le ante chiudibili sul vetro, anche queste in legno. In effetti è proprio il vetro che trasmette facilmente il freddo dall’esterno all’interno della casa. Basterebbe provvedere a coprire quelli della finestra con un’anta di legno, per poter restare ben isolati durante la notte.

Il riscaldamento più economico ed ecologico per la casa

Quando pensiamo di riscaldare la casa, automaticamente ci viene in mente l’accensione dei termosifoni. Anche se potremmo sostenere il loro costo economico, tuttavia bisogna pensare anche all’impatto ambientale. I combustibili producono infatti sostanze tossiche e particolato, ben noti a chi si interessa di inquinamento atmosferico.

Invece, utilizzando dei camini o delle stufe a legna, si avrebbe uno dei migliori riscaldamenti possibili e naturali. Conoscendo la tecnica per il camino per accendere bene la legna e far progredire la combustione, non produrremo alcun tipo di sostanze nocive. La legna inoltre è probabilmente il materiale più a buon mercato che si può trovare attualmente in giro.

Sarà facile ed economico riscaldare casa dal freddo e isolare le stanze

Un altro trucchetto dei nostri nonni era di isolare le stanze, in modo che il calore non si disperdesse. Bastava chiudere le porte delle stanze poco utilizzate. Il calore si concentrava col riscaldamento nella stanza in cui si passava maggiormente la giornata. Nelle case grandi si evitava di riscaldare quelle stanze che venivano utilizzate raramente.

Giusto equilibrio nell’aria di casa

Oggi è noto che per non aumentare il freddo in casa è importante che l’aria abbia la sua giusta umidità. Sarebbe a dire che l’aria non deve diventare né troppo secca e né troppo umida. Infatti, se fosse secca, aumenterebbe la sensazione di freddo e se fosse umida, si avrebbe lo stesso effetto.

Alcuni in casa allora utilizzano un igrometro per stabilire la corretta misura dell’umidità nell’aria. Se fosse troppo umida o secca, anche a causa dei termosifoni, basterebbe aprire un poco le finestre per rimettere l’aria ai giusti valori.