A colazione è sempre bello trovare in tavola una soffice torta da gustare per iniziare bene la giornata. Meglio ancora se si tratta di un ciambellone, che già solo dal nome ispira qualcosa di grande e delizioso. Ecco perché in questo articolo vedremo proprio la ricetta per fare in poco tempo e con pochi soldi questo dolce squisito, soffice e senza burro. Aggiungendo due ingredienti particolari che lo renderanno ancora più sorprendente: i semi di papavero e il limone.

I semi di papavero sono semi oleosi che vengono raccolti dai fiori e poi essiccati. Sono largamente usati in cucina per arricchire dolci e pane, a cui conferiscono un sapore particolare e una granulosità molto piacevole.

Per preparare il nostro dolce, ci servirà uno stampo da ciambella di circa 25 centimetri. Vediamo gli ingredienti:

150 g di zucchero;

150 g di farina 00;

3 uova;

80 g di succo di limone;

scorza grattugiata di 1 limone;

40 g di semi di papavero;

100 ml di olio di semi;

8 g di lievito vanigliato;

1 pizzico di bicarbonato.

Per fare in poco tempo e con pochi soldi uno squisito ciambellone soffice e senza burro bastano dei semi e un agrume molto comune

Iniziamo dividendo i tuorli dagli albumi, che terremo da parte in una ciotola. Insieme ai tuorli mettiamo l’olio di semi, il succo spremuto e filtrato di limone e la sua scorza grattugiata e i semi di papavero. Mischiamo il tutto con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, versiamo gli ingredienti secchi. Lo zucchero, a seguire la farina setacciata, che verseremo a pioggia e lentamente per evitare grumi, il lievito vanigliato e un pizzico di bicarbonato. In ultimo, montiamo gli albumi che abbiamo tenuto da parte con due gocce di limone. Fino ad ottenere una spuma ben montata a neve ferma. Aggiungiamoli al resto dell’impasto e giriamo il tutto facendo movimenti lenti dal basso verso l’altro per evitare di smontare l’impasto. Imburriamo e infariniamo lo stampo della ciambella e versiamo all’interno il composto.

Inforniamo in forno preriscaldato a 165 gradi per circa 35-40 minuti. Si consiglia di non aprire il forno per almeno i primi 20-25 minuti di cottura per evitare che il dolce si sgonfi. Possiamo invece fare la prova dello stecchino per verificare la consistenza, quando mancano pochi minuti al termine della cottura. Una volta sfornato aspettiamo che sia completamente raffreddato per estrarlo dallo stampo.

Sentiremo come, una volta cotto, il nostro ciambellone con semi di papavero e limone profumerà la nostra cucina. Infatti, sprigionerà un particolare aroma di semi tostati, grazie al papavero, e di freschezza, per via del limone, di cui non potremo più fare a meno. E se vogliamo lo potremo anche abbinare, ad esempio, ad una gustosa coulis di frutta.