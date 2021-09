L’autunno è ormai alle porte. Da adesso in poi possiamo assistere e repentini cambi del clima. Infatti, non sarà raro vedere bellissime giornate di sole interrotte da brusche piogge. La sera non troveremo più le calde temperature estive e avremo bisogno del piumone per dormire.

Il clima sarà incerto e dovremo pensare anche alle nostre piante. Quelle più robuste, che sopportano il freddo, potremo lasciarle in balcone o in giardino. Altre meno resistenti avranno bisogno di più cure e attenzioni per vivere bene anche con qualche grado in meno.

Alcuni accorgimenti

Alcune specie non sopportano assolutamente climi rigidi, per questo bisogna fare attenzione a non lasciare queste piante fuori casa al freddo, se non vogliamo brutte sorprese. Alcune sopravvivono bene al freddo, vanno in letargo per poi rinascere in primavera. Le perenni, invece, continuano a fiorire. Ma per assicurargli la sopravvivenza, dovremo usare sempre il concime, ma in quantità ridotta.

autunnoSe è il caso, copriamole anche con qualche telo la sera, quando le temperature saranno più basse. Oppure posizioniamole in angoli più riparati al muro o sotto la tettoia, protetti dal vento. Sembra essere molto efficace vaporizzare un infuso di valeriana sulle piante, per proteggerle dal freddo e nutrirle.

Le piante che patiscono molto il freddo sono gli agrumi. Se abbiamo qualche alberello in vaso, soprattutto se giovane, mettiamolo subito in un ambiente chiuso. Limoni e aranci doneranno un buon profumo dentro casa. Se non abbiamo lo spazio, creiamo una copertura per dargli protezione oppure usiamo un telo e delle foglie secche per coprire il terreno.

Portiamo in soggiorno anche l’aloe, molto sensibile al freddo, gelo ed all’umidità. Soffrirà di meno negli ambienti con temperature più calde, tra i 22 e i 26 gradi. Il ciclamino ha la stessa sensibilità, soprattutto in presenza di ristagni d’acqua. Ma pioggia e il freddo potrebbero compromettere la sua salute, provocando anche muffe. Ninfee tropicali e piante esotiche, abituate a temperature alte, non sopravviveranno al forte gelo. È consigliabile, quindi, spostare in casa felce, cycas e tutte quelle importate da luoghi caldi.

Attenzione, però, anche alle piante da frutto e i piccoli alberi e bonsai. Solitamente delicate e più fragili, necessitano di cure speciali, soprattutto d’inverno. Se non abbiamo una serra o non vogliamo coprirli, posizioniamoli in qualche stanza. Nespolo, pesco, ciliegio, olivo, banano in forma nana non dovranno stare al gelo, probabilmente non rimarranno in vita. Ma anche aralia, areca e piccoli arbusti per vivere non dovranno stare fuori.

