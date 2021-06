Riuscire a risparmiare un po’ di sodi ogni mese vuol dire ritrovarsi, in alcuni casi, con la possibilità di potersi concedere qualche sfizio. Come un viaggio ad esempio, o un regalo, che non sarebbe stato possibile ottenere senza aver faticato attraverso il risparmio. Oltre ad evitare spese eccessive però, ciò che veramente ci aiuta a spendere poco è conoscere e mettere in pratica tutte quelle azioni che prevedono un riciclo. Ma vediamo di capire meglio.

Una pulizia economica

Prendiamo come esempio la casa, ed in particolare la manutenzione e la pulizia di quest’ultima. Tenerla ordinata e priva di sporco non solo non è facile, ma non è neanche economico. Con tutti i prodotti di cui pensiamo di aver bisogno infatti, ogni mese spendiamo molti soldi per il loro acquisto. Proprio per questo, un primo importante passo per risparmiare, è quello di evitare di acquistarne troppi, soprattutto quando non sono necessari. Difatti spesso potremmo pulire gli stessi ambienti con ingredienti che già sono in casa. Ad esempio vediamo perché per far tornare le fughe del pavimento bianchissime, splendenti e a prova di macchie è questo l’alimento della dispensa che ci può aiutare.

Non solo amido di mais

In un precedente articolo avevamo visto come, per sbiancare a dovere le fughe del pavimento, potesse tornarci utile l’amido di mais. Oggi vogliamo soffermarci su questo argomento svelando ai nostri Lettori un altro ingrediente che, in sostituzione a quest’ultimo, mostrerà la stessa efficacia. Ecco dunque perché per far tornare le fughe del pavimento bianchissime, splendenti e a prova di macchie è questo l’alimento della dispensa che ci può aiutare. Ci riferiamo all’amido di riso.

Come quello di mais infatti, anche l’amido di riso si dimostrerà estremamente efficace per rimuovere i residui di sporco dalle fughe, donando a tutto il pavimento una nuova lucentezza. Scopriamo come utilizzarlo. Dunque il metodo è semplicissimo, difatti basterà soltanto unire due cucchiai di amido di riso con mezzo bicchiere di acqua ossigenata. Si andrà a creare un composto cremoso che potremo applicare sulle fughe, anche con l’aiuto di un vecchio spazzolino. Attendiamo che agisca e, con un panno, rimuoviamolo del tutto. Neanche a dirlo, i risultati saranno più che evidenti, e di certo non si faranno attendere.