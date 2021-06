L’Italia è un Paese che non smette mai di stupire, ogni angolo della Penisola nasconde luoghi incredibili. D’estate poi ci sono molte più opportunità, perché la bella stagione porta voglia di viaggiare e trovare sempre nuovi posti dove passare un week end di relax.

Nel cuore nascosto della Toscana c’è un luogo che è a dir poco magico, dove fare un tuffo in una piscina di 2000 anni fa è possibile, gratis ed emozionante.

Le Caldane

Poco distante da Colle Val d’Elsa, nella campagna circostante non lontano dalla superstrada, c’è un posto incredibile dove fare il bagno. Si chiama Le Caldane ed è una piscina di 2000 anni fa, costruita dagli etruschi in un’ansa di un torrente. In realtà trattasi di una piscina termale, ma l’acqua è tiepida e perciò ci si fa il bagno solo d’estate. Queste vasche sono ad ingresso gratuito e libere, la popolazione locale le custodisce gelosamente, perché sono un vero e proprio reperto archeologico tuttora perfettamente funzionante. L’acqua è limpida e pura.

Sembra di fare un vero e proprio tuffo nel passato.

Piscine pavimentate di pietra, sovrastate dagli alberi e circondati dalla campagna toscana.

Il fascino di questo luogo è rimasto inalterato nel corso dei secoli, anche perché non è molto conosciuto. Perciò durante l’estate vi si potrà trovare refrigerio, senza incontrare la calca.

Un’esperienza da vivere.

Week end suggerito

È possibile pernottare nella zona e visitare i dintorni, dopo aver fatto un bagno nella storia.

La migliore idea è quella di trascorrere la sera e la notte a Colle Val d’Elsa.

La città alta è bellissima.

Senza esagerare sembra di trovarsi nel film Il signore degli anelli.

Per il giorno dopo il consiglio è quello di perdersi nelle campagne circostanti, in direzione Casole d’Elsa, e ammirare la tipica dolce campagna toscana.