I peperoni arrostiti sono un piatto semplice e gustoso. Vi sono diversi modi per arrostirli: in forno, in friggitrice ad aria, direttamente sulla fiamma. Oppure, si può usare il barbecue, il microonde o l’acqua bollente.

In qualsiasi modo li arrostiamo, comunque, dovremo poi spellarli perchè siano digeribili. La pelle del peperone, infatti, è la parte meno digeribile dell’ortaggio. Inoltre, dobbiamo in ogni caso toglierla se si brucia durante la cottura.

Come prepararli

I peperoni si possono condire con aglio e olio per preparare un antipasto gustoso e veloce, oppure possiamo gratinarli con parmigiano e pangrattato. Insomma, rappresentano un contorno salutare e molto veloce e saporito.

Ebbene, uno dei maggiori problemi che si pone, è quello di spellarli quando sono ardenti da cottura. Quindi, ecco l’efficacissimo metodo furbo per spellare i peperoni arrostiti in soli 5 minuti senza scottarsi le dita.

Dunque, per spellarli dopo la cottura, occorre metterli in sacchetti di plastica che servono proprio per la conservazione in freezer. Poi, dobbiamo chiudere il sacchetto. In mancanza dei sacchetti indicati, possiamo utilizzare quelli di carta ove si mette il pane.

Sicché, basterà attendere 5 minuti al massimo, per poi iniziare a spellarli. Naturalmente, essi non scotteranno più come appena arrostiti. Inoltre, saranno più facili da spellare, grazie all’umidità che si è creata nel sacchetto. Essa consente alla pelle di venire via facilmente, senza dover raschiare la superficie con le dita, scottandosi.

A quel punto, una volta tolta la pelle, si potranno anche eliminare il picciolo e i semi interni. Poi, li taglieremo a strisce, e li condiremo a piacimento.

Si ricordi che questa procedura va eseguita subito dopo la cottura, altrimenti sarà più difficile spellarli. Abbiamo visto, quindi, come spellare i peperoni arrostiti in soli 5 minuti senza scottarsi le dita.

