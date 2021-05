La natura ci offre sempre delle risorse inaspettate. Ad esempio la stragrande maggioranza degli alimenti che mettiamo sulla tavola è in realtà molto più di un insieme di semplici ingredienti. Questi infatti si rivelano spesso dei veri e propri strumenti, in grado di aiutarci contro le problematiche più diverse. Dal caffè per liberarsi dei fastidiosi insetti che entrano dentro casa, al pepe per proteggere i balconi dai piccioni. Sono veramente tanti gli esempi che potremmo fare.

Tanti modi per usarlo

Proprio per questo motivo un ottimo consiglio è quello di andare in cucina e osservare attentamente tutti gli alimenti che abbiamo. Facciamo quindi una lista e andiamo a cercare tutti i possibili utilizzi di ogni ingrediente a nostra disposizione. Le cose che potremmo scoprire sono a dir poco sconvolgenti, e tanti che hanno provato a fare questa cosa lo confermano. Oggi infatti, per dare un’idea, riveleremo l’uso di un alimento utilizzato moltissimo nella preparazione di tante ricette. Ma che, in questo caso, non ha nulla a che vedere con la cucina. Infatti si usa per cucinare ma solo chi lo ha provato sa che è anche un rimedio invincibile per pulire le fughe del pavimento.

Non solo ricette

Le fughe sono senza dubbio una delle parti più delicate e importanti del pavimento in termini di pulizia. Questo perché sono molto difficili da sbiancare e da liberare dallo sporco. Inoltre, se macchiate e ricoperte di polvere, daranno sempre l’idea di una stanza in disordine e non curata. Quindi oggi scopriremo un alimento in grado di aiutarci moltissimo in questo senso. Infatti si usa per cucinare, ma solo chi lo ha provato sa che è anche un rimedio invincibile per pulire le fughe del pavimento. Stiamo parlando dell’amido di mais. Effettivamente questo ingrediente è utilissimo per questo tipo di operazione. Basterà unire due bicchieri di acqua ossigenata con due cucchiai di amido di mais, e creare con questi un composto omogeneo.

A questo punto bisognerà andare ad applicarlo su tutto il perimetro delle fughe, possibilmente con l’aiuto di uno spazzolino ormai inutilizzato. Vedremo che in poco tempo tutti i residui di polvere e sporco leveranno il disturbo, e il pavimento tornerà a brillare come prima. Come sempre in questi casi, consigliamo di tentare ad applicare il composto prima su una porzione di pavimento piccola e possibilmente coperta da mobili. Di modo da scongiurare una reazione inaspettata della superficie, che non dovrebbe comunque accadere. Ma è sempre meglio essere estremamente cauti. Ecco dunque perché si usa per cucinare ma solo chi lo ha provato sa che è anche un rimedio invincibile per pulire le fughe del pavimento.