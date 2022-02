L’albero di limone, che sia in vaso o a terra, fiorisce più volte l’anno. È una pianta sempreverde perfetta anche in casa, esattamente come le nostre amate piante grasse. Si può effettuare la potatura del limone in qualsiasi periodo dell’anno, evitando periodi troppo freddi o troppo caldi. Il periodo migliore è compreso tra febbraio e marzo, a meno che non ci siano delle gelate tardive. Per quanto riguarda quelli in vaso sarebbe meglio aspettare tra maggio e giugno, ma anche febbraio potrebbe essere un periodo ideale.

Che sia in vaso o a terra si pota a febbraio la pianta di limone per aumentare la fioritura e rendere straordinario il raccolto

Per la potatura bisogna tagliare i rami più vecchi e legnosi in modo da favorire lo sviluppo di rami più giovani e fiorenti. Bisogna eliminare anche quelli con andamento verticale e i polloni che indeboliscono la pianta e la produzione di frutti. La chioma sarebbe meglio sfoltirla nella parte centrale eliminando rami secchi o danneggiati e migliorare l’arrivo della luce del sole anche nella parte centrale della pianta. I rami vanno recisi con un taglio netto, poiché le sfilacciature potrebbero causare malattie. Inoltre, sarebbe meglio farlo con tagli obliqui e cospargere le parti tagliate con un prodotto cicatrizzante, per evitare parassiti e malattie fungine. Ancora bisogna sfoltire la chioma di qualche centimetro soprattutto nelle parti più alte, per armonizzarne la crescita simultanea e non in altezza.

Potare i limoni in vaso

Per i limoni in vaso la potatura è più o meno la stessa. Essendo degli alberelli di piccole dimensioni, bisogna conservare i rami principali fino a un massimo di 5 branche. Anche in questo caso bisogna favorire i rami che non si sviluppano in verticale, sfoltire la chioma di qualche centimetro e dare modo ai rami giovani di crescere e raggiungere gli altri più maturi. Addirittura, secondo alcuni esperti, è necessario, ogni 3 anni, potare anche le radici della pianta.

Tagliando un terzo dell’altezza, sul fondo e sui fianchi. In questo modo la pianta non diventerà troppo grande per il vaso in cui è contenuta e non soffocheranno per mancanza di sostante nutritive a causa della poca terra rispetto alle radici stesse. Che sia in vaso o a terra si pota a febbraio la pianta del limone. In questo modo favoriremo non solo maggiore raccolto, ma garantiremo un pieno sviluppo anche alle parti giovani non più soffocate da quelle malandate e secche.