Con l’autunno, il freddo e l’umidità torna una delle grandi seccature di stagione: la condensa sul parabrezza dell’auto.

Un fenomeno naturale che può rappresentare un bel problema.

Non solo perché costringe molti ad utilizzare aria calda quando ancora non è così freddo o ad aprire il finestrino quando non è più così caldo.

La condensa che si forma improvvisamente sui vetri dell’auto poco dopo aver messo in moto può infatti mettere a repentaglio anche la sicurezza del pilota.

È così che ogni anno, alla prima pioggia di novembre, in molti pensano la stessa cosa:

Perché non inventano un prodotto magico per evitare questa scocciatura?

Quello che però molti ignorano è il fatto che questo prodotto “magico” esiste e potremmo averlo tra le mani ogni giorno.

Per evitare parabrezza appannati basta una passata di questo semplice prodotto che molti hanno in bagno

La condensa in auto che tanto ci fa innervosire formandosi più e più volte anche con l’auto in corsa è il risultato di una normale reazione fisica.

La causa principale è la differenza di temperatura tra l’ambiente esterno e l’interno dell’abitacolo.

Basterà essere in auto in due per notare che i vetri si appanneranno ancora di più e con maggiore frequenza.

Questo perché più persone significano maggior quantità di aria calda che incontra il freddo del parabrezza e dei finestrini.

Il principio è lo stesso che causa la fastidiosissima condensa sulle finestre quando lavoriamo ai fornelli o in bagno quando facciamo una lunga doccia.

Per questo il trucchetto che presenteremo può essere utilizzato anche in tutti gli altri casi in cui il vapore sporchi i vetri lasciando antiestetici aloni.

Quello che pochi sanno è che esiste una soluzione quasi definitiva.

Ecco il prodotto “magico” che nessuno può immaginare

Per evitare parabrezza appannati basta una passata di questo semplice prodotto che molti hanno in bagno: la schiuma da barba.

Ebbene si, pare proprio che trattare di tanto in tanto i vetri dell’auto con un po’ di schiuma da barba possa eliminare definitivamente il problema.

In alternativa si può utilizzare anche la schiuma per la rasatura delle gambe.

Magari quel tanto rimasto che non è sufficiente per una depilazione completa ma che può risolverci una bella scocciatura.

Il meccanismo d’azione non è ben noto, ma pare proprio funzionare.

Basterà spalmare uno strato di schiuma di circa 5 mm, lasciar agire un paio di minuti e ripulire il tutto con un panno in microfibra.

Ovviamente la cosa migliore sarebbe prevenire magari utilizzando un telo auto nei periodi più freddi ed evitando di mantenere in auto tappetini bagnati.

Tuttavia questo semplice trucchetto potrebbe essere una vera svolta a pochi euro.

