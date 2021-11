Come si dice: fritto è buono tutto!

Per la maggioranza delle persone infatti il fritto è un vero e proprio piacere ed un peccato di gola relegato a sporadiche occasioni.

Magari nell’unica serata della settimana in cui si va in pizzeria o per un evento speciale in famiglia.

Patatine, bocconcini di pollo, verdure pastellate e anelli di cipolla, ma la vera regina quando si parla di frittura è proprio lei: la cotoletta.

La più famosa è sicuramente la cotoletta alla milanese; uno dei piatti per cui siamo più conosciuti nel Mondo.

Una prelibatezza tutta italiana che nella sua ricetta originale prevede che la carne di vitello venga fritta addirittura nel burro.

Un metodo decisamente poco salutare per quanto delizioso.

Ovviamente ne esistono infinite varianti sia per quanto riguarda la carne che per la cottura e gli ingredienti.

Il fritto è straordinario per il palato molto meno per la salute

Il profumo di frittura è uno degli aromi più deliziosi, in grado di far venire l’acquolina in bocca anche al più ferreo salutista.

Tuttavia come sappiamo non è proprio il metodo di cottura di cui abusare.

Ad esempio, per chi ha il colesterolo alto, lo stesso Istituto Superiore di Sanità sconsiglia l’abuso di arrosti e fritture.

I metodi da prediligere sono la cottura a vapore, in bianco, microonde e pentola a pressione.

L’alternativa di preparazione delle cotolette che proponiamo oggi è adatta davvero a tutti, anche a chi è a dieta stretta!

Semplice, veloce e dal risultato goloso, questa è la panatura leggera e fit per delle cotolette gustose e croccanti come quelle fritte.

Una variante che merita di essere provata e che prevede l’utilizzo di un ingrediente inaspettato.

La panatura leggera e fit per delle cotolette gustose e croccanti come quelle fritte

L’ingrediente speciale di cui stiamo parlando è lo yogurt!

Può sembrare incredibile e qualcuno potrebbe storcere il naso, ma assicuriamo che il piatto che ne uscirà sarà davvero strabiliante.

Ovviamente, per rendere il tutto ancor più leggero e salutare, la cottura finale è al forno.

Ecco gli ingredienti della ricetta:

-500 grammi di petto di pollo ( o di vitello, a seconda delle preferenze)

-pangrattato

-vasetto di yogurt bianco senza zucchero 125 ml

-succo di mezzo limone

-olio

-sale q.b.

La prima cosa da fare è salare la carne.

A questo punto possiamo immergerla nello yogurt e lasciarla riposare per qualche minuto affinché si insaporisca.

Passiamo le fettine nel pangrattato e disponiamole in una teglia ricoperta di carta da forno e procediamo con la cottura.

Consigliamo una temperatura intorno ai 180 gradi per circa 25 minuti.

Ed ecco le nostre cotolette croccanti, saporite e adatte agli amanti della sana alimentazione.

