Purtroppo, con l’avanzare dell’età compaiono le piccole rughe attorno alle labbra e mettere il rossetto senza farlo sbavare diventa un’impresa non facile.

Prima di consigliare come mettere e quale rossetto scegliere quando si hanno le antiestetiche e piccole rughe attorno alle labbra, è necessario seguire alcuni accorgimenti che fanno parte della routine di tutti i giorni.

Le labbra hanno bisogno di essere idratate e curate proprio come si fa con la pelle del viso.

Usare leggeri scrub, maschere e burro di cacao aiutano ad idratare le labbra. Un ottimo prodotto da utilizzare è il primer labbra, serve a levigare la loro superficie e rendere l’applicazione del rossetto più armoniosa. Il primer stende le rughette e le increspature presenti attorno alle labbra, riesce a rimpolparle e il rossetto dura più a lungo.

Quali rossetti utilizzare

In questi casi è opportuno utilizzare dei rossetti cremosi, perché più idonei a nascondere le imperfezioni e le piccole rughe attorno alle labbra.

Anche i gloss idratano e non seccano le labbra, le rendono voluminose e carnose. Attenzione però, i gloss da utilizzare devono essere prodotti di buona qualità altrimenti tenderanno a fissarsi male.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come mettere e quale rossetto scegliere quando si hanno le antiestetiche e piccole rughe attorno alle labbra

I rossetti metallizzati e i finish matte vanno di moda da alcuni anni tendono a seccare le labbra. Meglio usare quelli non troppo opachi come i semi-matte o i comfort-matte.

Inoltre, si consiglia di evitare colori come il beige e optare per rossetti scuri oppure con colori più accesi come il rosso, il corallo e il rosa acceso.

Per nascondere le rughette meglio definire il contorno labbra con una matita dello stesso colore del rossetto utilizzato.

Come truccare le labbra per nascondere le rughette

Con una spugnetta applicare sulle labbra un velo sottile di fondotinta effetto lifting e fissare il tutto con un po’ di cipria distribuendola con un pennello a setole morbide.

Disegnare il contorno labbra con una matita uscendo appena fuori dal bordo per nascondere le rughette, senza esagerare, altrimenti il trucco apparirà poco naturale. Stendere il rossetto senza arrivare a toccare i bordi delle labbra per evitare che si infili nelle rughette.