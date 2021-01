In un solo anno quante lavatrici si fanno? Se facciamo un rapido conto e facciamo finta di fare una lavatrice alla settimana, in un anno abbiamo fatto circa 52 lavatrici. E tra maglioni, T-shirt, pantaloni, lenzuola e asciugami lo sporco residuo nella nostra lavatrice è moltissimo. Motivo per cui spesso è utile fare dei lavaggi a vuoto con aceto ed è utile anche usare le pastiglie anticalcare. In questo modo si può evitare che lavatrice si rompa più facilmente. Ma per evitare che si rompa la lavatrice bisogna pulire questo oggetto.

Corpi estranei

Quante volte nella lavatrice si trovano monetine, accendini, fazzoletti, scontrini e tanto altro? Tutti questi oggetti solidi uniti allo sporco andranno ad intasare la lavatrice e se non si presta attenzione questi potrebbero anche romperla. Per questo motivo per evitare che si rompa la lavatrice bisogna pulire questo oggetto. Stiamo parlando del famoso filtro della lavatrice. In alcuni precedenti articoli abbiamo già spiegato di quanto sia importante la pulizia del filtro per evitare che i capi puliti puzzino. Infatti la puzza è causata da un filtro sporco. Ma il filtro sporco può portare anche alla rottura di questo elettrodomestico.

La rottura della lavatrice

Se infatti periodicamente non si pulisce per bene il filtro lo sporco residuo e magari i vari oggetti dimenticati nelle tasche dei capi potrebbero rompere la pompa di scarico della lavatrice. Dopo che la lavatrice ha finito i suoi giri espelle l’acqua sporca attraverso il tubo di scarico, prima di arrivare lì però passa attraverso il filtro. Se questo però è pieno di sporco a lungo andare andrà a danneggiare la pompa di scarico, che quindi andrà cambiata per evitare che la casa si allaghi. Se si posseggono delle capacità manuali si può fare anche da soli, sennò sarà necessario chiamare un tecnico.

Approfondimento

Le 4 scarpe da comprare con i saldi per essere alla moda.