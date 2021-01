Attenzione a non buttare le bucce della mela, perché si possono riutilizzare in modo facile facile. Spesso si fa il pensiero, soprattutto quando si parla di cibi con la buccia, che questa non serva e che quindi si possa buttare via. Partiamo dal dire che la buccia della mela come prima cosa si può mangiare, ovviamente lavandola prima per bene. Certo se proprio non piace allora la si può sbucciare, ma sarebbe bene non buttare le bucce della mela, perché si possono riutilizzare.

La buccia di mela in cucina

La buccia della mela si può tranquillamente usare in cucina. Si possono fare dei deliziosi biscotti, oppure delle confetture, delle frittelle e anche una tisana digestiva alla buccia di mela. Insomma in cucina c’è sicuramente spazio e non si butta via nulla. Però la buccia della mela si può anche usare al di fuori della cucina. Ecco perché sarebbe bene non buttare le bucce della mela: perché si possono riutilizzare.

La buccia di mela sul viso

La prima cosa che si può fare con la buccia di mela è un bel trattamento viso. Infatti bisogna sbucciare le mele e mettere la buccia in una pentola con dell’acqua, possibilmente filtrata. Far bollire l’acqua per 15 minuti e poi rimuovere le bucce. Ora sarà necessario prendere un panno, bagnarlo con quest’acqua (non troppo calda) e poggiarlo sul viso. Le bucce di mela sono fantastiche per la pelle opaca e secca.

Altri impieghi

Un altro modo utile di usare la buccia è per l’orto, oppure il giardino di casa. Infatti è possibile gettare le bucce di mela nel giardino perché grazie ai polifenoli che esse contengono, sono un ottimo biostimolante. Le bucce andranno tritate e poi sparse vicino alle piante. E queste dopo poco inizieranno a germogliare.

