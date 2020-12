Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’arrivo dell’inverno e della prima neve il paesaggio si fa sempre più spoglio e molte piante soffriranno questa condizione. Infatti, molte delle piante presenti in giardini o terrazzi tenderà a patire le temperature rigide. Bisognerà correre ai ripari coprendole o ritirandole per evitare di condannarle a morte certa.

Ma, tra queste piante, ce ne sono alcune che invece non temono il gelo. Non tutte le piante sono destinate a soccombere con l’arrivo dei primi freddi, molte danno il meglio di sé proprio con l’arrivo del periodo invernale.

Alcuni consigli per orientarsi tra le piante che resistono all’intenso freddo invernale

Ma quali sono le piante che riescono a sopportare le temperature rigide senza particolari problemi? Ci sono alcune piante decorative che non temono assolutamente il freddo.

La lewisa cotyledon e la pervinca

La prima pianta è caratterizzata da una grande capacità di adattamento ai climi più rigidi. La lewisia cotyledon è, infatti, una pianta sempreverde originaria del Nord America che nel periodo invernale fiorisce abbondantemente.

La seconda pianta che resiste al freddo è la pervinca. La pervinca è una pianta sempreverde che si trova anche in natura, resiste alle basse temperature e da maggio a giugno regala al giardino dei fiori rosa e azzurri.

Lavanda e Elleboro

Un’altra pianta che non dovrebbe mancare nel cortile di chi vive in zone con temperature invernali rigide è la lavanda. La lavanda si adatta perfettamente ai climi rigidi ma necessita di molto spazio e di molta luce per potersi espandere al massimo. La fioritura sarà abbondante durante l’estate.

Tra le piante amanti del gelo non può mancare l’elleboro, la cosiddetta Rosa di Natale dal momento che fiorisce abbondantemente tra dicembre e gennaio.

Nonostante sia parecchio resistente al freddo si tratta di una pianta molto delicata, va piantata in un terreno con le caratteristiche di un sottobosco.

Ciclamino e camelia

Tra le piante d’appartamento resistenti all’inverno si classifica il ciclamino. Ne esistono diverse varietà, molte sono resistenti al freddo ma quella maggiormente diffusa andrebbe ritirata in casa quando il freddo si fa eccessivo.

Vale poi la pena di scrivere della camelia, pianta che fiorisce da novembre a marzo super resistente al freddo. L’unica controindicazione dovuta al freddo potrebbero essere i fiori rovinati dalle temperature rigide.

Erica invernale

Tra i consigli per orientarsi tra le piante che resistono all’intenso freddo invernale, non poteva non trattare dell’erica invernale. È una varietà di erica che ,oltre a resistere alle basse temperature, donerà un’intensa fioritura rosa nella stagione invernale. I suoi fiori coloreranno terrazze e giardini per tutto l’inverno.