La forma fisica può essere un chiodo fisso a ogni età. La ricerca del proprio benessere è uno degli obiettivi principali, dai ventenni ai settantenni e più. Spesso, per raggiungerlo, decidiamo di investire una parte del nostro stipendio o della nostra pensione. Oltre ovviamente al tempo e a quel che ne può conseguire. La crisi energetica in atto sta obbligando tutti a un cambio o a una modifica del proprio stile di vita. Si devono limitare al massimo le spese, soprattutto quando i costi aumentano e i ricavi rimangono sempre gli stessi o quasi.

È il caso dei pensionati, una delle categorie più colpite dall’aumento dei prezzi. Il risparmio, la gestione migliore delle proprie risorse può aiutare ad attutirne gli effetti. Senza rinunciare, però, a quei benefici utili anche per la salute. Per esempio, se non si volesse più spendere denaro per l’abbonamento alla palestra, bisognerebbe trovare un modo per sopperire, cercando la miglior soluzione possibile. Oggi, grazie alla rete, tutto questo è possibile. Costruirsi una piccola palestra in casa non è un’utopia. Vediamo un allenamento abbastanza semplice che i pensionati potrebbero fare stando comodamente tra le proprie quattro mura. Esercitare bene i propri muscoli fa la differenza tra l’invecchiare bene e il suo esatto contrario.

Ci serve semplicemente un tappetino, utile a evitare la durezza del pavimento. Se non lo avessimo, potremmo sopperire con un plaid o un asciugamano grande. Poi possiamo sdraiarci. Ecco, questa prima operazione, all’apparenza semplice, non è sempre così scontata. Quindi, è consigliabile fare questi esercizi solo e soltanto se abbiamo la sicurezza di poterli eseguire in tutta tranquillità, sin dal movimento più semplice.

Per essere in forma anche dopo i 60, non spendiamo i soldi della pensione in palestra, perché basta questo semplice allenamento a casa

Il primo esercizio che proponiamo riguarda le gambe. Posizione di partenza distesa completamente. Pieghiamo il ginocchio destro a 45 gradi circa. Questo sarà il nostro riferimento, perché la gamba sinistra tesa, con piede a martello, dovrà sollevarsi fino a raggiungerlo. Quindici volte, pausa di venti secondi e invertiamo gli arti.

Il secondo esercizio riguarda i glutei. Distesi, con le ginocchia piegate e le braccia lungo il corpo. Solleviamo il sedere verso l’alto in maniera lenta. È fondamentale non farlo velocemente, per far lavorare bene i muscoli. Infatti, “sentire” i muscoli è una cosa che si perde con l’età. Di conseguenza, rallentare il movimento ci permette di allenarli meglio. Anche in questo caso, una ventina di volte, con pausa di venti secondi.

Adesso soffermiamoci sulla parte addominale. Per fare questo esercizio ci serve un elastico da ginnastica oppure una corda o una cintura da accappatoio. Qualcosa di sufficientemente sottile da mettere sotto la schiena. Mettiamolo all’altezza della nostra pancia e stringiamolo con le mani, appoggiandole sui nostri addominali. Poi faremo un movimento a schiacciare verso il basso, in modo tale da costringerli a contrarsi. Lo terremo per dieci secondi circa, prima di rilassare. Ripetiamo il tutto per una decina di volte.

Per essere in forma anche dopo i 60, basterebbero questi tre semplici esercizi da ripetere ogni giorno. Rinforzeremo così i muscoli delle gambe, dei glutei e degli addominali, cercando sempre di non superare la soglia della nostra fatica. Poi, con il tempo, possiamo sempre provare a spostarla un po’ più in alto.