Da oggi in tutte le librerie d’Italia: un libro molto atteso da parte di una grande autrice. Così il giorno della Festa della Donna esce in Italia questo nuovo romanzo. “Il miglior romanzo dell’autrice, fino ad ora”, ha scritto il The New York Times, mentre il The Guardian: “Il dialogo non perde un colpo e la prosa incendia la pagina”. Un libro, quindi, sicuramente molto apprezzato all’estero, e in pochissimo tempo lo sarà anche in Italia.

Per Sally Rooney questo è il terzo libro, ma il successo in realtà arriva prima. Sally infatti è l’autrice di Persone normali, libro da cui è stata tratta la serie TV Normal People che ha veramente stregato l’America, disponibile in Italia su Starzplay. Ed è autrice anche del romanzo Parlarne tra amici.

Questo libro, invece, di cui vogliamo parlarvi oggi, si intitola Beautiful world, where are you, che in italiano è stato tradotto Dove sei, mondo bello. Il libro, che presenta 298 pagine, è disponibile in italiano con la traduzione di Maurizia Balmelli, oppure in lingua originale. Se si cerca il libro in lingua, sarà necessario andare in librerie specifiche.

Ecco un libro trascinante da leggere prima di andare a dormire vero inno al ritorno dello splendore

Ma come mai alla critica è piaciuto tanto? Questo è sicuramente un libro che racconta una generazione, quella dei trentenni, ovvero coloro che hanno l’intera vita davanti, ma davanti non vedono nulla. Non vedono futuro, non vedono un cambiamento effettivo e “si chiedono se esista davvero, al di là, ancora, un mondo bello in cui sperare”.

Con una scrittura incalzante, per cui il libro quasi si divora, Sally Rooney racconta perfettamente quelli che sono i dubbi e la vita di questa generazione, forse dimenticata. E la scrittrice racconta la storia di quattro ragazzi. Alice che scrive libri di successo, ma per trovare compagnia deve stare su Tinder, Eileen invece lavora per una casa letteraria, ma con lo stipendio non paga l’affitto.

Simon è da sempre innamorato di una donna, ma ne frequenta altre. E Felix lavora come magazziniere ma il tempo libero lo passa in un bar, che rappresenta una fuga dalla realtà. Un libro che parla dunque delle persone, un inno al ritorno dello splendore. Ecco un libro trascinante da leggere prima di dormire che divoreremo in pochi giorni.

