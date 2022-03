Più passano gli anni più la nostra postura, soprattutto se non pratichiamo molto sport, tende a a non essere proprio come dovrebbe. Non ci rendiamo conto che curviamo la schiena e le spalle, così a fine giornata siamo pieni di dolori e insoddisfatti del nostro corpo che perde armonia.

Eppure, la schiena e le spalle, sia per uomini che per donne, sono dei punti molto sensuali e, se adeguatamente allenati, possono diventare ben delineate e accattivanti. Per arrivare a un buon risultato sicuramente iscriversi in palestra potrebbe essere una buona idea, per essere seguiti durante un adeguato allenamento. Ma potremo anche cominciare a svolgere a casa qualche esercizio utile a rinforzare i muscoli e tonificarli al meglio.

Per allenare schiena e dorsali in casa senza attrezzi ecco 4 esercizi a corpo libero per rafforzare i muscoli

Se i muscoli della schiena saranno più forti, potremmo solamente trovare sollievo da molti punti di vista. Soprattutto se svolgiamo una vita sedentaria e, per diversi motivi, stiamo seduti per molte ore. Fare dei semplici esercizi a corpo libero probabilmente migliorerà la nostra postura.

Dopo aver fatto qualche minuto di riscaldamento, potremo cominciare a fare l’esercizio chiamato “superman”. Stendiamoci su un tappetino a pancia in giù, mantenendo braccia in avanti e gambe tese, leggermente divaricate. Solleviamole nello stesso momento, staccandole da terra e manteniamo la posizione per pochi secondi, poi appoggiamole nuovamente sul pavimento. Ripetiamo per 15 volte questo facile movimento.

Il secondo esercizio si chiama “bird dog”, dovremo metterci a carponi sul tappeto e contemporaneamente dovremo distendere gamba destra indietro e braccio sinistro in avanti. Facciamo esattamente lo stesso movimento alternando l’altra gamba e braccio e ripetiamo per almeno 20 volte questo esercizio.

Per allenare schiena e dorsali in casa c’è un altro semplice esercizio da svolgere, la rotazione, ovvero dovremo stare in piedi con le gambe leggermente divaricate, schiena dritta e pancia indietro. Teniamo tra le mani una bottiglietta d’acqua, in alternativa andrà bene anche una pallina che pesi almeno un chilo. Non resterà che compiere delle rotazioni solo del busto, prima verso destra e poi verso sinistra, il resto del corpo, invece, dovrà stare immobile.

Spalle

Per rafforzare i muscoli delle spalle, potremo fare un esercizio stando seduti sul bordo di una sedia. Prendiamo 2 bottigliette d’acqua, se non siamo allenati usiamo quelle da mezzo litro, altrimenti aumentiamo il peso.

Poggiamo le scapole allo schienale e teniamo la pancia in dentro. Le braccia, invece, sono tese davanti verso l’alto. Espirando, apriamole all’esterno, flettendole leggermente. Ricordiamo di coordinare la respirazione e di mantenere il petto aperto senza piegare la schiena, ripetiamo per almeno 15 volte l’esercizio.

