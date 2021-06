Quando cuciniamo o siamo a tavola produciamo molti scarti alimentari. Forse non ce ne rendiamo conto, ma gli sprechi di cibo sono una costante che purtroppo non si riesce a limitare.

Per questo dobbiamo imparare che anche le parti di alimenti e prodotti che ci sembrano totalmente inutili possono essere riutilizzate a loro volta. E diventano utili in modi che nemmeno possiamo immaginare.

Ecco perché la nostra Redazione mostrerà qui un sorprendente riciclo di un liquido che tutti noi di solito buttiamo nella spazzatura. Si tratta del succo dei sottaceti.

Per errore lo buttiamo ma il liquido dei sottaceti ha questo riutilizzo straordinario

Non appena abbiamo prelevato tutte le nostre verdure con la forchetta, richiudiamo il barattolo con il succo all’interno, pronti per liberarcene. Niente di più sbagliato, perché il liquido per sottaceti si presta a più utilizzi.

Il primo è il più intuitivo e immediato. Infatti, può fare tranquillamente da conserva per altre verdure. Ci basta immergere le nostre carote o i cetrioli freschi a pezzi nella soluzione e lasciarli a macero per qualche giorno. In poco tempo potremo gustarli nuovamente sottaceto.

In alternativa potremmo reimpiegarlo per insaporire i nostri piatti. Essendo fatto con aceto, spezie, sale e zucchero è un eccellente esaltatore di sapidità. Ideale per impreziosire il sapore di un’insalata di cavolfiori o patate, o come ingrediente per una buona marinata. Per errore lo buttiamo ma il liquido dei sottaceti ha questo riutilizzo straordinario.

I liquidi alimentari non sono scarti ma riciclabili in tanti modi

Abbiamo visto come i liquidi alimentari vengono spesso poco considerati ma sono dei preziosi alleati in più occasioni. Per esempio, pochi sanno che l’acqua di cottura delle patate è strepitosa come sgrassatore naturale o per eliminare le erbacce in giardino. E forse ancora meno sono a conoscenza dell’ottima azione idratante e lubrificante dell’olio da cucina usato quando ci si rade la pelle. Basta solamente informarsi e potremo riciclare ogni scarto della nostra tavola.

