In base ad una conoscenza popolare, non bisogna bagnare mai il prato durante le giornate estive particolarmente assolate, altrimenti si brucerà. In particolare, si pensa che le gocce d’acqua funzionino come una lente d’ingrandimento naturale. Quindi sono in grado di causare ustioni e persino incendi a foglie e radici delle piante.

A questo punto, poiché la convinzione è radicata tra gli esperti del mestiere, dobbiamo chiederci se sia veramente così. Per conservare e curare bene le nostre piante, infatti, questa è una questione di vitale importanza. Sicché, ci chiederemo: “è vero che in estate è deleterio innaffiare le piante al sole?”

L’importanza dell’acqua

Le piante hanno bisogno dell’acqua non meno degli esseri umani per sopravvivere. Essa serve ad integrare i liquidi perduti e i sali minerali ma anche ad attivare la fotosintesi clorofilliana. Si tratta di quel processo che dà alla pianta l’energia necessaria, producendo anche l’ossigeno, essenziale per la vita del pianeta.

Tuttavia, bisogna capire se l’acqua può essere somministrata alla pianta in qualsiasi momento oppure se ci sono orari in cui è sconsigliato farlo o addirittura dannoso.

È vero che in estate è deleterio innaffiare le piante al sole?

È vero che, in estate, innaffiare le piante al sole le fa bruciare? Ebbene, è falso. Le ragioni sono state spiegate da alcuni ricercatori dell’Università di Budapest con uno studio condotto nel 2010. Il risultato dello studio ha smentito la credenza secondo cui l’acqua si comporti, nelle ore calde del giorno, come una lente di ingrandimento, causando ustioni alle foglie.

Tuttavia è sconsigliato prediligere le ore più calde per ragioni diverse da quelle sottese alla credenza popolare. Infatti, innaffiare al sole fa sì che l’acqua evapori velocemente. Conseguentemente, ciò potrebbe ridurre notevolmente la quantità di acqua che raggiunge effettivamente le radici. Quindi avremo bisogno di molta più acqua per ottenere lo stesso effetto di irrigazione che otterremmo, semmai, in un altro momento della giornata.

Per questa ragione è consigliabile bagnare le piante al mattino presto, in modo che l’acqua abbia il tempo di penetrare efficacemente nel terreno prima di evaporare.

