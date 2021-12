Cucinare è una delle attività più piacevoli e gratificanti che esistano, specialmente quando abbiamo tanti invitati ai quali possiamo dimostrare le nostre abilità. La parte sicuramente più difficile e noiosa da fare, però, è riordinare la cucina dopo aver soddisfatto i palati di tutti.

Infatti, bisogna per prima cosa lavare per bene il piano cottura, utilizzando ad esempio questo sgrassatore davvero efficace. Poi bisogna pulire il lavandino e le stoviglie, riordinare il frigorifero, lavare il pavimento e così via.

Tuttavia, dopo aver finito tutte queste faccende, rimane un enorme problema ancora da risolvere. Stiamo parlando dei cattivi odori delle pietanze che permangono per ore, invadendo tutto l’appartamento.

In questo articolo, concentreremo la nostra attenzione proprio su questo aspetto, consigliando alcuni trucchi e strategie per eliminare la puzza.

Per eliminare velocemente la puzza di frittura, carne e pesce dalla cucina bastano questi 3 semplici ed efficacissimi rimedi

Un elettrodomestico che dovrebbe essere in grado di risolvere questa problematica è la cappa. Quest’ultima, infatti, essendo disposta al di sopra del piano cottura, ha il compito di assorbire tutti i fumi ed i cattivi odori. Spesso e volentieri, però, accendere la cappa non è sufficiente per risolvere il problema, per almeno due motivi. Il primo è che agisce localmente e non riesce quindi ad eliminare i cattivi odori ormai sparsi per tutta la cucina. In secondo luogo, si tratta di un elettrodomestico che si intasa molto facilmente e che, se viene trascurato, non funziona come dovrebbe.

Per questo motivo, in un precedente articolo, abbiamo visto che bastano queste semplici accortezze per pulire efficacemente la cappa della cucina.

Quindi, una soluzione potrebbe essere quella di aprire le finestre e far arieggiare gli ambienti, sopportando un po’ il freddo.

Vediamo altre due soluzioni efficaci

Un’altra soluzione spesso adoperata in questi casi è quella di realizzare un profumatore per ambienti fai da te. Il procedimento è molto semplice e veloce. Infatti, basterà far bollire dell’acqua in un pentolino aggiungendo degli aromi come cannella, scorze di agrumi, foglie di alloro e così via.

Già dopo qualche minuto, la cucina si invaderà di un odore piacevolissimo, che rimpiazzerà subito la puzza di fritto o di bruciato.

Infine, un’altra soluzione molto efficace, che aiuterebbe a prevenire la comparsa di cattivi odori, sono i coperchi antiodori o antifumo.

Questi ultimi, infatti, grazie alla presenza di alcuni forellini, riescono a controllare la fuoriuscita del vapore. In questo modo, parte dei fumi viene trattenuta e ricondensata all’interno della padella, mentre un’altra piccola percentuale viene espulsa gradualmente. L’unico lato negativo è il loro prezzo, che oscilla dagli 80 ai 140 euro, in base ai modelli.

