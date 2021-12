A volte le verdure più semplici si possono trasformare in manicaretti da leccarsi i baffi. In poco tempo, infatti, possiamo ritrovarci nel piatto dei cibi davvero appetitosi con pochissimo sforzo.

Una delle verdure ottime per la salute, ma anche per il palato, è la verza, nome più comune per chiamare la Brassica oleracea varietà sabauda. Molto usata in cucina, ecco come pulirla e prepararla in 2 ricette facili e veloci.

Come pulire la verza in poche semplici mosse e cucinarla in queste 2 ricette appetitose facili e veloci

Innanzitutto, è importante capire come pulire la verza nel modo migliore e più rapido possibile.

Tagliare la base dura del torsolo e togliere le foglie esterne più rovinate, afferrandole e piegandole verso l’esterno. In questo modo, l’attaccatura si spezzerà.

Poi, tagliare a metà la verza e sfogliarla completamente, lavare le foglie e asciugarle in una centrifuga per insalata o uno strofinaccio da cucina.

Tenere da parte circa 10 foglie tra le più esterne per preparare una delle due ricette. Per l’altra, invece, bisognerà tagliare a striscioline le foglie più interne.

Ora siamo pronti per preparare un secondo e un contorno succulenti con la verza.

Gli involtini di verza per un secondo originale

La prima ricetta sono gli involtini di verza. Per prepararli, prendere le 10 foglie tenute da parte ed eliminare la venatura centrale. Cuocerle per circa 12 minuti a vapore oppure sbollentarle in acqua bollente e salata per un paio di minuti. In questo secondo caso, prepararne due o tre per volta. Metterle quindi a raffreddare su un canovaccio.

Intanto, si potrà preparare il ripieno a base di carne o verdure. Si possono usare carne trita e formaggio oppure risotto alla salsiccia, o ancora patate e scamorza. Una volta scelto e preparato il ripieno, avvolgerne una cucchiaiata per ogni foglia di verza divisa a metà. Per chiuderla, portare prima i lati verso il centro e arrotolare l’involtino dal basso verso l’alto.

Sigillare i fagottini con uno stuzzicadenti e cuocerli per circa 30 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi oppure in padella per 15 minuti. Si possono ammorbidire a piacere con passata di pomodoro o brodo vegetale.

I crauti in padella per un contorno sfizioso

Per preparare i crauti, invece, far rosolare in una padella antiaderente un filo d’olio, 1 cipolla tagliata a pezzetti e 3 foglie di alloro. A piacere, aggiungere anche 1 etto di pancetta a quadrettini.

Versare poi le striscioline di verza già tagliate e messe da parte e aggiustare di sale e pepe. Coprire e lasciar cuocere finché la verza non comincia ad appassire. Aggiungere 2 bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di aceto bianco di vino e cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti. Infine, aggiungere 30 grammi di burro.

Ecco come pulire la verza in poche semplici mosse e cucinarla in queste 2 ricette appetitose facili e veloci.



