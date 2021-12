Dopo aver preparato le nostre ricette, una delle operazioni da effettuare quasi immediatamente è pulire il piano cottura. Questa zona della cucina infatti andrebbe trattata con una certa tempestività perché lo sporco potrebbe subito incrostarsi.

Una volta che residui di cibo, grasso, sughi e tanto altro si solidificano, infatti, potrebbe diventare molto difficile eliminarli in una sola passata.

Oggi sveleremo un metodo semplice ed efficace per pulire queste superfici, utilizzando un rimedio alternativo. Infatti, basta con il solito aceto, ecco l’eccezionale sgrassatore fai da te che farà brillare i fornelli del piano cottura.

Differenze di trattamento

Chi possiede un piano a induzione non ha questi problemi e può tranquillamente trattare le superfici con questo prodotto che abbiamo tutti in casa.

Chi invece possiede una cucina a gas, deve necessariamente pulire con attenzione non solo il piano ma anche bruciatori, piatti coprifiamma e griglie.

Tuttavia, come vedremo tra poco, possiamo agire in diversi modi, anche in base al grado di sporcizia presente sui vari componenti del piano cottura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In caso di superfici poco sporche

Pulire il piano cottura è un’operazione non solo da fare subito, ma anche quotidianamente. Infatti, solo in questo modo potremmo prevenire la formazione di macchie e di incrostazioni ostinate.

Per la pulizia quotidiana ci serviranno soltanto un panno umido ed un tensioattivo, come il detersivo per i piatti. Una volta aggiunta una goccia di detersivo sul panno, basterà quindi passarlo sulle superfici, risciacquare ed asciugare con carta assorbente.

Il discorso invece cambia in caso di sporco ostinato, o nel trattamento di alcune componenti spesso trascurate, come i bruciatori.

In tal caso, basta con il solito aceto, ecco l’eccezionale sgrassatore fai da te che farà brillare i fornelli del piano cottura

Per combattere lo sporco ostinato e le macchie difficili, bisognerà potenziare l’effetto del tensioattivo. Per fare ciò, basterà diluire in un contenitore spray:

300 millilitri di acqua;

45 grammi di carbonato di sodio;

60 grammi di detersivo per i piatti.

Una volta realizzato questo sgrassatore, togliamo dal piano sia i bruciatori che i piatti coprifiamma ed inseriamoli in una bacinella. A questo punto, spruzziamoci sopra il composto, lasciamo agire per 15 minuti e con uno spazzolino iniziamo a scrostarli. Lo stesso procedimento andrà ripetuto anche per le griglie.

Per quanto riguarda il piano cottura, invece, una volta applicato lo sgrassatore e lasciato agire, basterà pulire con una spugna e risciacquare.

Approfondimento

Altro che bicarbonato e limone, ecco l’ingrediente sgrassante che farà risplendere il forno in un batter d’occhio