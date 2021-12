Di luci di Natale ce ne sono di tutti i gusti, prezzi e colori. Ce ne sono alcune che sono fisse, altre intermittenti, altre ancora hanno persino un sottofondo musicale coordinato. Le possiamo usare sia per addobbare il nostro albero di Natale, sia i nostri balconi. Ce ne sono da interni ed esterni, bianche o azzurre o rosse. Certo, ne esistono però anche di più sicure e meno sicure.

Per questa ragione noi di ProiezionidiBorsa vogliamo riportare i consigli dati dall’associazione Altroconsumo, affinché il nostro Natale sia all’insegna della sicurezza e della gioia. Infatti, ecco come scegliere le migliori luci di Natale in sicurezza senza sprecare soldi.

Le prime accortezze

Innazituuto, la prima cosa che dobbiamo fare per evitare rischi è quella di verificare bene che il prodotto che compriamo sia integro. In altre parole, dobbiamo vedere se i fili sono isolati per bene e che il pacchetto non abbia ammaccature strane.

In secondo luogo, dobbiamo andare a verificare che le luci siano a bassa tensione, al massimo a 24 volt. Se l’alimentatore è separato, il rischio di folgorazione è davvero bassissimo e dunque anche quello dell’incendio si riduce notevolmente.

Ecco come scegliere le migliori luci di Natale in sicurezza senza sprecare soldi

Inoltre, dovremmo scegliere le luci a led, il loro grado di sopportazione dell’umidità e delle vibrazioni è maggiore.

Ricordiamoci sempre, poi, di scegliere dove mettere le luci. Se abbiamo l’albero da illuminare all’esterno, scegliamo quelle che hanno la marcatura IP23 o IP24. Questo indica che hanno un grado di protezione dall’umidità molto maggiore.

D’altra parte, ricordiamoci che le ciabatte piene di prese usate non sono il massimo in sicurezza. Meglio, dunque, scegliere una presa per ogni spina.

Infine, due consigli finali. Se usiamo le luci dell’anno scorso, andiamo a controllare che il cavo e la spina siano sempre in stato ottimale. E, come per ogni cosa, se usciamo di casa o andiamo a dormire ricordiamo sempre di staccare la spina.

