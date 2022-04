La primavera è ormai letteralmente scoppiata. La bella stagione porta con sé il risveglio della natura. Questa immagine poetica può avere, però, risvolti anche negativi. Di certo, in questo periodo possiamo ammirare i fiori che sbocciano e meravigliosi alberi in piena fioritura. Tuttavia, oltre a questo quadro bucolico, c’è anche un altro lato della medaglia. Con la primavera, infatti, si risvegliano anche tanti insetti. Alla stagione delle odiatissime zanzare, per fortuna, manca ancora qualche settimana. Abbiamo già notato, però, api e vespe che svolazzano. A tal proposito, potrebbe essere utile sapere come distruggere un nido di vespe.

In questi giorni di inizio primavera, molti avranno sicuramente già notato le prime formiche che passeggiano per il giardino. Di per sé, le formiche sono animaletti innocui. Non pungono e questa è già una bella notizia. Purtroppo, però, spesso e volentieri si intrufolano negli ambienti interni. Le formiche sono particolarmente attratte dal cibo, specialmente da quello zuccherino. È cosa assai frequente, quindi, ritrovarsele in cucina.

Per eliminare le formiche in casa, ecco un profumatissimo rimedio naturale diverso da bicarbonato, aglio e caffè

L’invasione delle formiche è un problema abbastanza diffuso. Ognuno lo affronta alla sua maniera. In commercio si trovano appositi pesticidi, ci sono però anche tanti rimedi naturali per tenere lontane le formiche. Molti mettono sulla soglia di porte e finestre del bicarbonato, qualcuno mette del caffè. Altri ancora utilizzano piante aromatiche, come menta e alloro. Si è anche scoperto che le formiche non apprezzino assolutamente l’odore dell’aglio. Nelle prossime righe sveleremo un altro rimedio naturale. C’è infatti un altro odore che le formiche non amano particolarmente.

Si tratta del fresco profumo agrumato del limone. Per allontanarle, basterà quindi sistemare alcune fettine di limone, o le sue scorze, nei punti strategici, ovvero nelle zone da dove gli animaletti entrano. Inoltre, per una soluzione più omogenea e uniforme, e non solo localizzata, potremmo lavare i pavimenti, le piastrelle e il top della cucina con una soluzione di acqua e limone. La fragranza che le formiche mal sopportano invaderà così ogni angolo della casa. Al tempo stesso, noi avremo una casa che saprà di fresco e pulito.

Ecco, quindi, cosa fare per eliminare le formiche in casa. In generale, è bene mantenere la cucina sempre perfettamente pulita e aver cura di buttare via con una certa frequenza i sacchi dell’immondizia. Evitare poi di lasciare in giro eventuali avanzi di cibo. Conservarli magari in frigorifero, all’interno di contenitori a chiusura ermetica o riparati con apposita carta per alimenti.

