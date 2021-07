L’estate è una delle stagioni più belle, la più amata dalla maggior parte delle persone. Il tempo è sempre bello, le giornate sono più lunghe e ci sono le vacanze.

L’estate porta con sé tante cose belle ma anche qualche disagio come il caldo eccessivo, l’afa, le zanzare e altri insetti fastidiosi come api e vespe che possono farci del male.

Tra gli insetti troviamo anche le deliziose coccinelle. Rosse e coi puntini neri non ci fanno nulla di male anzi si dice che portino fortuna. Tuttavia capita sempre più spesso di assistere a vere e proprie invasioni di coccinelle.

Ecco come difenderci dall’invasione di questi insetti anche se sono così graziosi

Canfora e mentolo

Ecco un sistema del tutto naturale per liberarsi delle coccinelle. Questi insetti sono molto sensibili sia all’odore del mentolo che a quello della canfora. Basterà quindi miscelare queste 2 sostanze con dell’acqua in uno spruzzino e vaporizzarne un po’ nelle zone dove le vediamo più spesso: sul balcone, in giardino, nei vasi di piante etc…

Misure preventive

Per evitare che le coccinelle entrino in casa si consiglia di chiudere sempre le finestre e sistemare degli utilissimi paraspifferi nella parte bassa delle porte. Controllare inoltre il buono stato di zanzariere, stipiti, infissi, finestre, ma anche camini e tubazioni. Tutto deve essere integro e ben sigillato. Le coccinelle riescono infatti a passare attraverso qualunque fessura. Se notiamo crepe e fessure è bene sigillarle con del silicone.

No ai metodi chimici

Abbiamo volutamente scelto di dare un consiglio naturale e che non uccide le coccinelle sia perché sono tanto carine sia perché sono molto utili in agricoltura. Esse infatti si nutrono di afidi e di parassiti e questo permette di evitare l’utilizzo di parassitari e pesticidi.

Abbiamo così visto come difenderci dall’invasione di questi insetti anche se sono così graziosi senza far loro del male.

Attenzione a toccarle o se si posano addosso o sui vestiti perché possono rilasciare una sostanza giallastra che macchia.

Approfondimento

