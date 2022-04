Sarà una settimana di alti e bassi per i Gemelli e Scorpione mentre il Cancro e la Vergine saranno un fiume in piena, ma attenzione a questi segni che avranno problemi di corna e di salute

L’ultima settimana di aprile sarà conflittuale per molti segni. Tra corna, problemi di salute, liti, in molti si ritroveranno ai ferri corti. Per fortuna, gli astri sorridono a qualche segno.

Per l’Ariete, la prossima settimana sarà quella delle grandi domande. La fortuna è che avremo molti amici pronti a fare la fila per aiutarci a trovare le risposte. Che non sempre saranno quelle sperate.

I nati sotto il Toro ritroveranno, probabilmente, una persona del passato. Attraverso Facebook, inizieremo a chattare con lei e potremmo finire per condividere insieme un weekend lungo in un luogo romantico.

Ottime notizie finanziarie per il Leone mentre la voglia di trasgressione travolgerà la Vergine

Sarà una settimana di alti e bassi per i Gemelli. Se dal punto di vista sentimentale faremo progressi con la nostra nuova cotta, andranno male i rapporti con gli amici. Alcune nostre parole saranno male interpretate e potremmo arrivare a litigare furiosamente.

Il Cancro non è mai contento. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e la prossima settimana ci butteremo in un hobby inedito pieni di grande energia. Almeno, riusciremo a chiarire alcuni fraintendimenti con persone a cui teniamo molto.

Se il Leone è in cerca di soldi o prestiti per una attività, è il momento buono. Invece, dovremmo imparare a gestire meglio il nostro rapporto col partner. Non vogliamo rinunciare a nulla, ma l’altro non è più disposto a tollerarci. Attenzione, perché potrebbe finire in un altro letto.

La Vergine pianificherà momenti eccitanti da dividere con il partner. La voglia di trasgressione è forte e questa forte energia sessuale va in qualche modo soddisfatta. Qualche problema, invece, ci aspetta al lavoro.

La Bilancia ha problemi di salute che stanno peggiorando. Il che non ci impedisce di farci trovare sempre pronti per gli altri, senza far pesare come stiamo realmente. Però, non dobbiamo più rimandare quegli esami medici fondamentali.

Sarà una settimana di alti e bassi per i Gemelli e Scorpione mentre il Cancro e la Vergine saranno un fiume in piena, ma attenzione a questi segni che avranno problemi di corna e di salute

Non saranno giorni semplici per lo Scorpione. Dal punto di vista lavorativo, sembra che tutto sia contro di noi: colleghi, capo, collaboratori. Il che ci farà poi riversare il nostro disagio anche sulla persona amata che si sentirà ignorata. E potrebbe cercare conforto da altre parti. Almeno, la salute va a mille.

Sarà una settimana di alti e bassi per i Gemelli ma fortunata per il Sagittario che rischia di vincere discrete somme con qualche gioco. Chissà, magari un Gratta e Vinci potrebbe portarci fortuna.

Capricorno con amare sorprese. Una persona che pensavamo di conoscere bene, in realtà si sta rivelando ben diversa. Forse, è il momento di prendere una decisione che ci farà male all’inizio, ma non poi.

Buone notizie sentimentali per l’Acquario. La persona con la quale stiamo flirtando si farà avanti e potrebbe essere quella giusta. Probabilmente, ci inviterà a fare una gita, nel fine settimana, dove rivelerà i suoi sentimenti.

I Pesci farebbero bene a non impicciarsi degli affari degli altri. La nostra voglia di aiutare potrebbe essere male interpretata. Pensiamo solo a noi.

