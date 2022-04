Le cipolle al naturale o caramellate sono un contorno davvero ghiotto, ma pochi sanno come renderlo ancora più sfizioso

Quello dei contorni è un universo culinario che sembra non avere confini.

Le verdure, oltre a essere semplici e genuine, nonché particolarmente salutari, trovano espressione in mille modi diversi.

Possiamo fare il pieno di vitamine mangiandole a crudo, laddove possibile, o sperimentare cotture in padella, al forno e ultimamente anche in friggitrice ad aria.

Si prestano a tantissime combinazioni di gusto e questo è sicuramente un punto di forza, soprattutto quando dobbiamo farle mangiare ai bambini.

Spesso non basta il loro colore brillante attraente a renderle irresistibili, ma c’è bisogno di qualche escamotage per mascherarne il gusto.

Ad esempio, abbiamo visto che un ortaggio dal sapore un po’ particolare quali sono gli asparagi può essere trasformato in golose polpette una tira l’altra.

A proposito di golosità, è senza dubbio vero che le cipolle al naturale o caramellate sono un contorno ghiotto, ma pochi sanno come reinventarlo.

Basta un solo altro ingrediente per dare vita anche in questo caso a delle mini polpette che faranno impazzire tutta la famiglia.

Tra l’altro, quella che presenteremo di seguito è una ricetta salva cena, perché servono davvero pochi ingredienti ed è molto veloce in termini di cottura.

Nello specifico, per realizzare le polpettine di salsiccia e cipolle caramellate ci occorreranno:

500 g di salsiccia;

600 g di cipolle bianche o dorate;

40 ml di aceto di mele;

10 g di zucchero;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo q.b.

Per prima cosa, dedichiamoci alla pulizia della salsiccia, che andrà naturalmente estratta dal budello.

Cominciamo quindi a impastare la carne con le mani e realizziamo tante piccole polpette, che andremo a riporre in frigorifero.

Nel frattempo, prendiamo le cipolle che, una volta sbucciate, dovranno essere tagliate a fettine piuttosto sottili.

A questo punto, trasferiamole in una padella antiaderente, in cui le dovremo far risolare per circa 10 minuti condite con olio, sale e pepe.

Ora è il momento di aggiungere anche le polpette di salsiccia, così che possano diventare dorate in superficie a acquisire l’aroma.

Sciogliamo poi lo zucchero nell’aceto di mele e sfumiamo così le polpette in cottura.

Lasciamole in padella ancora per 5 minuti: spento il fuoco, spolveriamo del prezzemolo tritato e portiamole in tavola belle fumanti.