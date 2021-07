Le erbacce sono piante che si sviluppano automaticamente e tendono a diffondersi rapidamente e con aggressività, prendendosi tutto lo spazio libero disponibile.

Il problema è che, oltre a essere non belle esteticamente, possono essere pericolose per le altre piante dell’orto, perché gli sottraggono acqua e nutrienti preziosi

Queste tendono a diffondersi nel periodo caldo, quindi dovremmo eliminarle subito, così da evitare che la loro presenza condizioni lo sviluppo degli ortaggi.

Per eliminare le erbacce dall’orto basta una semplice mossa a costo zero

In questo caso, per risolvere questo fastidioso problema, basterà semplicemente utilizzare un prodotto di scarto.

Quando prepareremo la pasta, le verdure o le uova bollite, non buttiamo via l’acqua di cottura, come facciamo generalmente, ma conserviamola.

Potremo riutilizzare quest’acqua sulle piante, grazie al calcio contenuto nei gusci delle uova rimasto in essa.

Dopo aver scolato le uova, non dovremo fare altro che versare l’acqua bollente sulle erbacce che intendiamo poi estirpare.

In questo modo il costo sarà pari a zero e le uova, intanto, potranno essere utilizzate in cucina per diverse preparazioni culinarie.

Altrimenti, potremo fare bollire per alcuni minuti in pentola l’acqua delle patate o delle verdure, anche in questo caso versiamolo poi sulle erbacce.

Questi metodi sono fenomenali perché eviteremo di utilizzare sulle piante elementi chimici, dannosi per la nostra salute e quella delle piante.

Un’altra acqua di cottura che possiamo utilizzare come diserbante naturale è quella della pasta.

È particolarmente indicata sulle erbacce che si trovano nel prato e sulla ghiaia dei vialetti, una soluzione che ci darà incredibili risultati.

Ulteriore consiglio

In alternativa, armiamoci di pazienza e forza di volontà e potremo provare a strappare le erbacce dal terreno dopo averle innaffiate o dopo la pioggia.

Nel caso non lo sapessimo, quando il terreno è umido, le erbacce si ammorbidiscono e sono più facili da estirpare.

È consigliato utilizzare un paio di guanti, così non dovremo preoccuparci di togliere la fastidiosa e poco estetica terra da sotto le unghie.