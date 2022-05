In primavera, come ben sappiamo, il risveglio della natura porta con sé anche la ricomparsa di alcuni insetti.

Infatti, già da qualche settimana, le nostre case e i nostri giardini pullulano di mosche, formiche, zanzare, cimici e vespe bisognose di cibo e riparo. Per questo motivo, nei supermercati è già partita la corsa per accaparrarsi insetticidi, spray e trappole con l’intento di contrastare la loro invasione.

Tuttavia, la maggior parte di questi prodotti disponibili in commercio potrebbe non essere così efficace e, anzi, potrebbe anche nuocere alla nostra salute. Consapevoli di ciò, sono ormai tantissime le persone che cercano e sperimentano altre soluzioni per allontanare, o eliminare, questi insetti.

Ad esempio, c’è chi utilizza quest’olio naturale per contrastare l’invasione di blatte e scarafaggi. Nell’articolo di oggi, invece, scopriremo come eliminare la maggior parte degli insetti realizzando delle semplicissime trappole con prodotti ed oggetti di scarto.

Quindi, ecco come eliminare definitivamente mosche, cimici e zanzare in modo naturale e senza usare insetticidi

Per eliminare questi insetti da balconi e giardini, dunque, possiamo servirci di vari espedienti.

Uno dei più semplici e veloci da realizzare consiste nel procurarsi delle bottiglie di plastica vuote da 500 ml, prive di tappo. Successivamente, ad ognuna di esse basterà praticare un taglio orizzontale, a circa 2/3 dell’altezza totale, per ricavare la parte apicale del collo. Fatto ciò, sarà sufficiente capovolgere verso l’interno il collo della bottiglia e fissare i bordi con una spillatrice o con del nastro adesivo. Grazie a questo trucchetto, gli insetti entreranno molto facilmente nella bottiglia ma, non potendo volare verticalmente, rimarranno intrappolati al suo interno.

A questo punto, non ci resta che riempire il fondo delle bottiglie con degli alimenti che possano attirare gli insetti al loro interno. Tra i più efficaci vi sono, ad esempio, lo zucchero ed il lievito di birra che, una volta mescolati con dell’acqua, generano un processo noto come fermentazione alcolica. Questa reazione comporta la formazione di alcol, che rimane all’interno della bottiglia, e di anidride carbonica che, essendo un gas, fuoriesce dalla bottiglia. Infatti, è proprio l’anidride carbonica che riesce ad attrarre nella trappola gli insetti. In base a questo principio, si potrebbe utilizzare, in alternativa, anche la birra ed ottenere praticamente lo stesso risultato.

Due ingredienti di scarto

Oltre allo zucchero e al lievito, si potrebbero utilizzare anche degli ingredienti di scarto delle nostre cucine. Tra i più efficaci rientrano sicuramente i rimasugli di carne e di pesce, come lische, teste, ossa, frattaglie e così via. Questi ultimi, una volta inseriti nella bottiglia, inizieranno a decomporsi emanando un odore pungente, ma estremamente attraente per gli insetti.

Per rendere questa trappola ancora più efficace potremmo versare, insieme all’acqua, anche qualche goccia di ammoniaca, una sostanza che gli insetti ricercano molto in natura. Quindi, ecco come eliminare definitivamente mosche, cimici e zanzare senza utilizzare insetticidi o pesticidi, ma riutilizzando semplicemente gli scarti. Una volta riprodotte queste trappole, potremmo appenderle con uno spago sui rami degli alberi, nei pressi delle piante o in altri punti di interesse.

