Dopo che già a settembre mettevamo in guardia da possibili ribassi (Attenzione alle azioni Diasorin le cui quotazioni sono vicinissime alla formazione di un triplo massimo). Dopo che a novembre, a seguito di un paio di mesi di sostanziale lateralità, ribadivamo il concetto (Il titolo Diasorin si candida a un ribasso per le prossime settimane), il titolo ha accelerato al ribasso.

La domanda adesso è, quali sono gli obiettivi dell’annunciato ribasso sul titolo Diasorin?

Incominciamo col dire che sul time frame settimanale una così lunga sequenza di barre al ribasso non si vedeva da oltre 3 anni.

Allo stato attuale la tendenza ribassista in corso non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 123,9 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello farebbe ulteriormente scendere le quotazioni in area 84,95 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo a seguito del test e tenuta del supporto in area 123,9 euro oppure a seguito dell’immediato recupero di area 162,85 euro.

La valutazione del titolo

Allo stato attuale il titolo presenta un discreto livello di sopravvalutazione. Ad esempio, sia il PEG che il Price to Book ratio esprimono una forte sopravvalutazione. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società è tra i più alti al mondo.

Dalla sua Diasorin ha un rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, a seguito del recente ribasso, il suo rapporto prezzo/utili si è portato sotto la media del suo settore di riferimento.

Secondo gli analisti la raccomandazioni media è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 25% circa. Va, però, notato che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il titolo è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Gli obiettivi dell’annunciato ribasso sul titolo Diasorin: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 3 febbraio in ribasso rispetto alla seduta precedente dello 3,26%, chiudendo a quota 133,4 euro.

Time frame settimanale