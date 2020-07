Vuoi conoscere 3 semplici sistemi per guadagnare da casa con il web? La quarantena che ci ha costretti tutti nei nostri appartamenti ha spinto l’uso di internet, per lavorare, comunicare, divertirsi, imparare. E anche per guadagnare. Tutti coloro che durante la pandemia lavoravano da casa attraverso il web, hanno incrementato i loro affari. Qui di seguito vogliamo rivelarti alcune semplici metodi, facilmente applicabili, per guadagnare da casa sfruttando il web.

3 semplici sistemi per guadagnare da casa con il web

Le tre cose che ti servono per cominciare a guadagnare con uno dei metodi che ti indichiamo sotto sono: un pc, una linea dati e una strategia vincente. Le prime due supponiamo tu le abbia, se stai leggendo questo articolo. La terza te la forniamo noi.

Primo metodo per guadagnare da casa sfruttando il web: vendere oggetti che non ti servono più. Tu non ci crederai, ma hai una miniera d’oro in cantina o nel ripostiglio. Oggetti che non usi più, o che non hai mai usato come doppi regali, ecc. Tu gli dai valore zero, eppure per qualcuno possono valere molto. Come venderli? Semplice, sui siti di annunci, come Subito oppure Bakeca meglio ancora su eBay, il più grande mercato mondiale di oggetti usati. Su queste piattaforme vendere è gratuito

Iniziare a guadagnare con l’e-commerce è semplice

Vendere vestiti usati può essere una variante interessante. Se i vestiti di tuo figlio, che nel frattempo è cresciuto, non sai a chi darli, mettili in vendita online. Hai degli indumenti in bune condizioni che non metti più? Vendili. Dove? Sulle piattaforme sopra indicate. Oppure su Marketplace di Facebook, piattaforma dedicata alla compravendita. Vi si vende di tutto, comprese auto e case.

Vuoi fare un passo in più e ti senti un imprenditore in erba? Puoi vendere degli oggetti su Amazon. Aprire un negozio online su questo sito è semplice e relativamente poco costoso. Cosa puoi vendere? Magari oggetti che produci, come collanine, bigiotteria, ecc. Hai un amico che ha un negozio e ha delle rimanenze di magazzino. Le puoi vendere online sul tuo negozio e fare a metà sul ricavato.

