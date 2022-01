Creare un buon curriculum di lavoro è il primo passo per cercare lavoro. Ed è anche la prima cosa che vedono i nostri possibili datori di lavoro. Da questo semplice pezzo di carta saranno loro a scegliere se passare o no alla fase di colloquio face to face. Per questo motivo, è importantissimo presentarsi al meglio e nel modo più creativo possibile. Non dobbiamo sottovalutare neanche un dettaglio, soprattutto se si tratta di forma e contenuto.

Un sito che darà spazio alla nostra personalità

Chiunque può dare vita alla copia cartacea di se stesso e delle proprie esperienze direttamente dal computer di casa. Basta semplicemente sapere cosa fare e soprattutto che format usare. In questo caso è possibile, tra le tante opzioni (quali Noveresume, Cool free Cv, Indeed, Hloom, Resume Genius, Resume.io), avere accesso gratuito ai contenuti di molti siti web. Tra questi selezioniamo un sito web davvero rivoluzionario. Canva è ideale per fare moltissime cose. Ed è disponibile anche in app. Dai post di Instagram, fino al logo della nostra azienda, possiamo usare format preimpostati o crearne di nuovi da un foglio bianco. Moltissimi sono completamente gratuiti e soprattutto scaricabili in JPG o PDF. Nel caso del curriculum esiste una sezione dedicata. Davanti a noi si apriranno una serie di possibilità che potranno o meno fare al caso nostro.

Creatività e originalità sono le chiavi del successo per scrivere un curriculum d’effetto con questo sito che fa impazzire tutti

Il primo passo da fare è scegliere il format giusto. Creatività e originalità sono le chiavi del successo per scrivere un curriculum d’effetto con questo sito che fa impazzire tutti. Canva ci permetterà di selezionare i nostri colori. Gialo, rosso, rosa, celeste. Non limitiamoci nell’osare con linee simmetriche e cornici adeguate. Questo non ci renderà meno professionali, ma farà emergere il nostro lato creativo e artistico. Scorrendo nella schermata principale possiamo decidere se optare per un cv minimal, dettagliato o mirato. Nel caso di una posizione specifica, potremo scegliere quello dettagliato. Personalizzarci per una figura ricercata, magari in azienda, dimostra spesso professionalità e conoscenza di quello che i datori di lavoro ricercano. Cerchiamo di specificare le nostre conoscenze nel campo, le nostre qualità e competenze. Non dimentichiamo mai di indicare il nostro livello di conoscenza della lingua straniera.

Che sia inglese, francese o spagnolo tutti cercano una figura poliglotta che sappia interfacciarsi con più persone possibili. Inseriamo anche le nostre qualifiche universitarie, sono quasi equiparabili a quelle rilasciate dai centri linguistici più rinomati. Ma, per prima cosa, bisogna esplicitare chi siamo. Non copiano e incolliamo contenuti già scritti, ma cerchiamo di essere originali. Creativi, stacanovisti, adatti al lavoro in team o estrosi. Ogni nostro pregio deve trovare spazio nel nostro curriculum. Ancora, non dimentichiamoci di esplicitare i nostri studi. Questo è di fondamentale importanza soprattutto per figure professionali e professionalizzanti. La foto e i nostri contatti telefonici email sono essenziali per poter essere sempre reperibili. Nel caso della foto mettiamone una chiara, mezzo busto e sorridenti. Siamo alla ricerca di un impiego, ma siamo soprattutto adatti alla figura ricercata. Mettiamo in evidenza il nostro lato sorridente e solare. A tutti piace una persona gioviale. A pochi piacciono le persone imbronciate.