Quando bisogna lavare i capi di biancheria intima, un errore che molti commettono è quello di inserirli in lavatrice insieme agli altri indumenti. In realtà, questa è una pratica sbagliata, non solo per motivi di igiene, ma anche per la diversa composizione dei materiali.

In questo senso, dunque, bisognerebbe effettuare un passaggio preliminare in più, lavando la biancheria intima a mano. Per fare ciò, possiamo utilizzare vari detergenti e detersivi in commercio. Tuttavia, anche per risparmiare, si può realizzare un ottimo pretrattante fai da te in casa, utilizzando soltanto tre ingredienti. Infatti, oltre all’acqua, ci serviranno il detersivo per i piatti, il sapone di Marsiglia e l’alcol. Prima di svelare le dosi e le modalità di utilizzo di questo detergente, cerchiamo di vedere brevemente quali sono le proprietà di ogni singolo prodotto.

Per disinfettare e smacchiare i capi di biancheria intima, ecco come pretrattarli prima di inserirli in lavatrice

Partiamo, innanzitutto, dal detersivo per i piatti. Come spiegato più volte in altri articoli, questo prodotto è un ottimo tensioattivo, molto efficace nel rimuovere lo sporco e le macchie. Se mescolato, ad esempio, insieme alla cenere, si può ottenere uno sgrassatore universale davvero incredibile, da usare in svariate situazioni.

Il secondo ingrediente, ossia il sapone di Marsiglia, invece, è un ottimo sequestrante e serve ad addolcire l’acqua. Bisogna specificare, però, che utilizzare questo prodotto da solo, o soltanto insieme all’acqua, serve a ben poco nel trattamento degli indumenti. Anzi, a lungo andare, i capi potrebbero ingrigirsi ed incrostarsi, a causa dei sali che si depositano sui tessuti. Attenzione, inoltre, a non mescolare il sapone di Marsiglia con il bicarbonato, o l’aceto, perché anche così rischieremmo di rovinare i vestiti.

Infine, l’alcol puro, o in alternativa quello etilico, ci servirà per potenziare l’effetto del tensioattivo. Già in altre occasioni, abbiamo sperimentato l’efficacia di questa miscela, soprattutto per quanto riguarda la pulizia dei vetri in casa.

Dosi necessarie e modalità di utilizzo

Quindi, per disinfettare e smacchiare la biancheria intima in maniera efficace, sarà necessario riprodurre in casa questo pretrattante.

Per prima cosa, grattugiamo il sapone di Marsiglia, ricavando circa 100 g di scaglie.

Dopo di che, versiamo e mescoliamo all’interno di una ciotola 800 ml di acqua e 80 ml di alcol, aggiungendo poi le scaglie di sapone. A questo punto, si consiglia di tenere in ammollo questa miscela per tutta la notte. Poi, una volta trascorso il tempo necessario, mescoliamo il tutto a bagnomaria, per far sì che la miscela si addensi. Quindi, lasciamo raffreddare e siamo pronti per applicarlo non solo sui capi di biancheria intima ma anche su altri indumenti.