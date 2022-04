Per alcuni una passione, per altri un vero e proprio business. I soldi infatti non girano solo nel mondo della moda, delle banche, dell’arte e altro. Ma anche nel mondo delle piante. In questi giorni a Milano si sta svolgendo la 26esima edizione della fiera dell’arte MiART. Fiera dove gallerie mostrano opere d’arte a compratori, stampa e appassionati. È possibile scoprire tanti nuovi artisti emergenti, oppure ammirare dei sensazionali de Chirico o Fontana.

Se da una parte c’è la fiera dell’arte, dall’altra ci sono anche delle convention sulle piante. Ma una pianta quanto può valere? Può costare quanto un’opera d’arte? Ovviamente dipende dall’opera a cui facciamo riferimento, perché a volte il valore della pianta è anche più alto. E se abbiamo questa pianta in casa forse è il caso di tenercela stretta.

Le piante come arte

Sono considerate delle vere e proprie opere d’arte e chi ne possiede una avrà in mano una vera fortuna, che dovrà custodire non solo per il valore economico, ma anche per il valore temporale della pianta. Queste piante, che valgono veramente oro, sono i bonsai, ovviamente non tutti. Il bonsai più costoso al Mondo è stato venduto per quasi un milione di euro. E quindi possiamo dire che supera alla grande il valore di alcune opere d’arte.

Avrà un vero tesoro chi possiede questa speciale pianta in casa assolutamente da non sottovalutare

Ora, non bisogna confondere un normale bonsai da quelli che costano milioni. Il prezzo è dato principalmente dall’età, i bonsai vivono anche secoli, poi fondamentale è la grandezza del tronco e il modo in cui questo si intreccia. Ci sono alcuni bonsai che sembrano veramente delle sculture, sono semplicemente stupendi.

Curare un bonsai non è affatto semplice, chi lo fa è perché è un esperto. Ma ovviamente si può imparare, e sicuramente imparare a prendersi cura dei bonsai potrebbe essere una lezione che frutta. Magari da un piccolo bonsai può nascere una grande opera d’arte.

L’importante è documentarsi, conoscere i bonsai, capire in che modo farli crescere e soprattutto il mercato economico che c’è dietro questo piccolo albero. Perché comunque oltre ai bonsai che possono valere un milione di euro, ci sono anche quelli che valgono 300.000 oppure 150.000, ma anche 20.000 euro. Cifre che comunque non si buttano via. Infatti avrà un vero tesoro chi possiede questa speciale pianta bonsai perché valgono veramente oro, soprattutto in Giappone.

