È un incubo troppo comune nelle nostre case: scoprire con orrore che il nostro armadio è infestato dalle temibili tarme. Le tarme, o tignole, sono degli insetti con cui dobbiamo fare i conti da generazioni. Le loro larve, infatti, si nutrono di fibre naturali, come cotone, seta o lana, e una volta rimpinzatosi riemergono dai nostri armadi sotto forma di farfalline.

Un’infestazione di tarme nel nostro armadio potrebbe sembrare un terribile disastro, a cui saremo obbligati a porre rimedio con prodotti o strumenti specifici. Ma in realtà non è così: possiamo superare in astuzia le terribili larve utilizzando uno strumento semplicissimo per sterminarle una volta per tutte e eliminarle dai nostri armadi. Vediamo quale.

Per dire addio alle tarme non servono strumenti professionali, basta usare questo semplice oggetto che proprio tutti hanno in cucina

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta del congelatore. Può sembrare strano, ma il congelatore è un utilissimo strumento che ci aiuta a liberarci di piccoli parassiti e infestazioni. Gli insetti, infatti, non sopravvivono alle basse temperature all’interno del congelatore, e per questo possiamo servircene per eliminarli una volta per tutte. Per dire addio alle tarme non servono strumenti professionali, basta usare questo semplice oggetto che proprio tutti hanno in cucina: il congelatore. Se abbiamo notato un’infestazione di tarme nel nostro armadio, quindi, non facciamoci prendere dal panico. Procediamo invece seguendo questi consigli.

Mettiamo i vestiti nel congelatore per eliminare gli sgraditi ospiti

Per prima cosa procuriamoci delle buste di nylon o altri contenitori privi di buchi. I migliori sono le buste richiudibili che si usano per gli alimenti. Ora mettiamo i nostri vestiti infestati dalle tarme all’interno delle buste avendo cura di sigillarli bene. Poi non ci rimane che mettere i vestiti così sigillati nel congelatore. Se abbiamo un freezer a pozzo, potremo trattare tutti i capi allo stesso tempo. Se invece abbiamo un normale congelatore a cassetti, trattiamo i vestiti un po’ alla volta. Ma non mischiamo quelli già trattati con quelli ancora da trattare.

Lasciamo i nostri vestiti nel congelatore per una notte, e poi mettiamoli nella lavatrice per eliminare le piccole odiose carcasse degli insetti ormai defunti. Puliamo approfonditamente l’armadio prima di riporre i vestiti al loro posto.

Un consiglio per non subire un’altra infestazione

Le tarme amano molto i luoghi umidi. È quindi fondamentale assicurarsi che i nostri vestiti siano bene asciutti prima di riporli in armadi e cassetti, per evitare che i parassiti prosperino a casa nostra.

