Siamo arrivati a Natale, abbiamo acquistato i regali per tutta la famiglia, ma il nostro spirito natalizio si è un po’ azzerato. Non abbiamo avuto il tempo per fare ancora l’albero, o meglio, quello che abbiamo già, ha fatto anche troppe stagioni. La carta igienica a casa ovviamente non manca mai, ma cosa fare con i rotoli di cartoncino avanzati? Di solito li buttiamo perché abbiamo sempre pensato fossero inutili. Ecco delle deliziose idee di riutilizzo. Basta quindi con il solito albero di Natale, eccone uno nuovo di zecca a costo zero che farà divertire adulti e bambini.

Ci serviranno solo pochi oggetti che già abbiamo in casa

Iniziamo conservando tutti i rotoli che, anche solo nel giro di un mese, sono avanzati nei nostri bagni. Prendiamo dello scotch o del biadesivo e della carta colorata. Se ci piace l’idea dell’albero tradizionale, useremo della carta verde. Se, invece, vogliamo osare un po’ di più, allora cerchiamo della carta colorata magari con delle renne di Natale o dei pacchi regalo disegnati sopra. Tutto quello che ci servirà saranno circa 15- 25 rotolini di carta e il nostro alberello sarà un arredamento natalizio tutto nuovo ed originale.

Basta con il solito albero di Natale eccone uno nuovo di zecca a costo zero

Uniamo i rotolini di carta seguendo la forma di una piramide: in cima partiremo con un rotolo, poi due, poi tre e così via. Per tenerli insieme leghiamoli con dello scotch abbondante. In questa fase non ci interessa la bellezza, quindi possiamo osare, facendo in modo che la struttura sia più solida possibile. Una volta legati insieme facciamoci aiutare dai nostri nipotini e coloriamo a nostro piacimento l’interno dei rotolini con dei semplici acquarelli. Non dovremo colore tutto l’interno, ma solo la parte anteriore, per eliminare il marrone della carta. Lasciamo quindi sciugare e procediamo.

Prendiamo, adesso, la nostra carta colorata. Per il retro del nostro albero fai da te tagliamola seguendo il perimetro dei rotolini tenuti insieme. Una volta tagliata incolliamola facendola aderire con dello scotch o con della colla. La colla in questo caso sarebbe ideale, poiché, inserita nella parte interna, non si vedrà nel risultato finale. Prendiamo poi due strisce della stessa carta e tagliamole seguendo i lati del nostro albero. Anche per il tronco del nostro albero potremo usare un pio di rotolini colorati di marron o ricoperti di carta colorata. Ci manca solo il tocco finale. Ricordiamo quelle palline che ogni anno abbiamo appeso al nostro finto abete? Ecco usiamole inserendone una in ogni rotolino. Sbizzarriamoci con i colori: dorate, argentate, di vetro, rosse, bianche e blu. Purché siano di piccole dimensioni, possiamo aggiungere dettagli a piacimento, anche renne di Natale, piccole polaroid appese. Insomma, lasciamo decidere alla nostra fantasia.

Infine, per tenerlo in equilibrio possiamo attaccarlo con un filo da pesca al soffitto: voilà, ecco che abbiamo creato in pochissimo tempo e a costo zero il nostro originalissimo albero di Natale.