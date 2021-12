Il nuovo Codice della Strada ha introdotto numerose novità ed in particolare da oggi cambieranno le modalità per l’esame di guida. Un test ridotto e a giudizio di molti più semplice per la riduzione dei quesiti del quiz. Altre novità riguarderanno anche il foglio rosa. Vediamo allora nel dettaglio tutte le novità.

Da oggi si passa alla nuova era dell’esame per le patenti di guida con novità su quiz e foglio rosa

Secondo il Decreto del Ministero del 27 Ottobre 2021, le modalità di svolgimento dell’esame della patente cambieranno già da oggi.

Le nuove disposizioni varranno solo per tutte le categorie di patenti A e B. Le modifiche interesseranno quindi le patenti A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE.

Diminuiscono i quesiti

Non saranno più 40 ma 30 i quesiti del quiz della parte teorica dell’esame di guida. Diminuisce anche il numero delle possibilità di errori che da 4 consentiti scendono a 3. Pertanto per superare l’esame teorico dovremo indovinare 27 quesiti su 30.

Diminuisce il tempo a disposizione

Non più 30 ma 20 saranno i minuti a disposizione per completare il quiz. Resta invariata la tipologia che sarà sempre a risposta chiusa ed in forma informatizzata. La ratio della norma è quella di ridurre l’arretrato di esami da svolgere dovuti alla pandemia. Inoltre in questo modo si riduce anche il tempo di permanenza all’interno dell’aula deputata all’esame. Stessa ragione è alla base del prolungamento della durata del foglio rosa. Si vogliono infatti snellire le pratiche amministrative rimaste pendenti causa Covid. Ecco cosa cambia per il foglio rosa.

Foglio Rosa valido più a lungo

Tutti coloro che riceveranno il foglio rosa già a partire dal 10 novembre potranno usufruirne per esercitarsi alla guida per un anno, non più 6 mesi. Gli strike inoltre passano da 2 a 3. Potremmo pertanto essere bocciati una volta in più rispetto al regime precedente.

