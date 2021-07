In Italia si possono trovare meraviglie davvero in ogni angolo. Anche il paesino più sperduto nell’entroterra nasconde qualcosa di straordinario. Una grotta nascosta, un laghetto che pochi conoscono, spiagge dalla sabbia nera vulcanica. C’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si sta decidendo dove andare in vacanza. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa vogliamo suggerire una spiaggia di appena 500 metri. Una lingua di ciottoli e sabbia che lascia davvero senza fiato.

La costa tra Vieste e Mattinata è una delle più belle d’Italia

Facendo un salto in provincia di Foggia si rimane davvero a bocca aperta. Tutto il Gargano offre una combinazione di paesaggi naturalistici davvero stupendi. Lo sperone d’Italia non delude con le sue meraviglie che accontentano proprio tutti. Sia gli amanti della montagna che quelli del mare.

Pareti calcaree che si tuffano in acque cristalline sono il paradiso italiano da visitare

La spiaggia di Vignanotica si trova sulla costa tra i comuni di Vieste e Mattinata. Questo nastro di sabbia ha alle sue spalle una parete calcarea affascinante. Questa alta falesia si tuffa nel mare lasciando solo questa striscia che vale la pena visitare. L’acqua cobalto a contrasto con questa parete bianca crea un’atmosfera romantica.

Ma non solo, il mare infrangendo le sue onde ha creato delle grotte stupende. Qui è possibile visitare la grotta campana. Ma proseguendo verso Sud, seguendo il “sentiero dell’amore” si arriva alla famosa Baia delle Zagare. Una delle spiagge simbolo del Gargano da cui si possono ammirare gli splendidi faraglioni. Due rocce calcaree scolpite con il passare del tempo che sembrano un bellissimo arco.

Insomma il Gargano è la meta perfetta per questa estate. Questa spiaggia con le sue pareti calcaree che si tuffano in acque cristalline sono il paradiso italiano da visitare. Non lasciamocelo sfuggire.

