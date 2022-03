Può darsi che dopo questo inverno ci si ritrovi con qualche chilo di troppo. Allora si comincia un po’ di dieta per perdere peso ed eliminare il grasso in eccesso. Mesi di cibi sostanziosi e calorici, ci hanno fatto aumentare di peso e gonfiare il girovita. Il momento di perdere peso è arrivato, ma come fare?

Piuttosto che ricorrere a diete straordinarie, un consiglio si rivela utile. Prima di cominciare a diminuire le quantità di cibo, regoliamo gli orari di colazione, pranzo e cena.

Il tentativo di fare una dieta da soli, potrebbe portare addirittura all’effetto contrario. Invece di dimagrire, si rischia di ingrassare. Creare degli orari giusti per mangiare, è la base per una corretta alimentazione. Per dimagrire e avere una salute di ferro, prima di tutto bisogna ben regolare gli orari dei pasti.

All’interno del nostro corpo esiste un vero e proprio orologio biologico. Regola i tempi delle funzioni dell’organismo umano. Se col nostro comportamento sfasiamo questo orologio, alcuni equilibri saltano. Infatti, rinunciare al pranzo o alla cena potrebbe modificare il nostro metabolismo e confondere il nostro organismo.

Per dimagrire e avere una salute di ferro ecco gli orari migliori per fare colazione, pranzo e cena secondo gli esperti

Sfasando i tempi dei nostri pasti potremmo incorrere in alcuni disturbi. Tra questi un aumento di peso e disturbi digestivi, come reflusso e dispepsia. Chi, ad esempio, salta la colazione, è a maggiore rischio di disturbi cardiaci, secondo l’American Heart Association. Chi invece non ha un’alimentazione regolare, rischia diabete, pressione alta e obesità.

Secondo gli esperti, il nostro cervello non riceve glucosio, al massimo ogni 16 ore, la sua funzionalità rischierebbe di rallentare. Per questo motivo, la colazione diventa il pasto più importante della giornata. Serve ad attivare il cervello dopo il nostro risveglio. Per chi non ha fame appena sveglio, basterebbe un piccolo spuntino, anche un caffè e una fetta biscottata. Poi si recupererà a metà mattinata.

Le regole per mangiare bene senza ingrassare

Secondo una ricerca del Brigham and Women’s Hospital di Boston, mangiare dopo le 15.00, potrebbe provocare dei disturbi. Infatti, chi pranza tardi, spesso cena anche tardi, rischiando così di aumentare di peso e allargare il girovita. Al contrario chi mangia prima vede regolarizzarsi il suo peso.

Per un ritmo ben regolato, bisognerebbe assumere qualcosa ogni 4 ore. Piuttosto che caricare l’organismo concentrando tutto a pranzo e cena, sarebbe meglio spezzettare. Mangiare le stesse quantità, ma distribuite meglio durante la giornata.

I cibi, che si possono consumare tranquillamente secondo gli esperti, sono frutta e verdure. Invece i carboidrati come pane, pasta, riso ecc., che apportano calorie, vanno assunti in modo decrescente. Così avremo una colazione ricca, un pranzo giusto e una cena frugale. In questo modo la salute sarà sempre al nostro fianco.

