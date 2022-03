Quando converrebbe assumere le barrette proteiche per evitare controindicazioni e fare il pieno di energia senza troppe calorie

Il mondo dell’alimentazione ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni. Soprattutto in termini di dieta equilibrata e cibi nutrienti, oggi siamo più coscienti di cosa fa bene o male. Sappiamo, per esempio, che troppi zuccheri aumentano la quantità di grasso e il rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Sappiamo pure che fare una colazione sbagliata può farci perdere la salute.

Ecco perché il settore che produce alimenti ha cercato di adeguarsi alle nuove linee guida. Così sono nati prodotti senza glutine, zuccheri aggiunti, olio di palma e così via. Anche gli integratori sono entrati a far parte della nostra alimentazione quotidiana. Tra questi rientrano le barrette energetiche con un alto valore nutrizionale.

Gustose e molto pratiche, addirittura molti sostengono che possano sostituire un pasto. Ma sappiamo veramente quando converrebbe assumere le barrette proteiche? Sono davvero un prodotto naturale e possono sostituire un pasto completo? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, svelando anche le controindicazioni possibili.

Proteiche o energetiche

Sebbene siano considerate come fossero la stessa cosa, c’è una differenza tra barrette energetiche e barrette proteiche. Le prime hanno un’alta dose di carboidrati con vari indici glicemici, ma meno proteine e grassi. Le seconde, invece, hanno un alto contenuto di proteine, vitamine, sali minerali e aminoacidi liberi. Inoltre, la tipologia di proteine può cambiare da prodotto in prodotto.

Le proprietà delle barrette proteiche sono consigliate soprattutto per chi è un grande sportivo. Per soddisfare i consumi energetici, questo cibo aiuterebbe a combattere la perdita di massa. Inoltre, aiuterebbe a distribuire l’apporto di proteine durante tutto l’arco della giornata. Le barrette energetiche, invece, sono pensate per fornire energia in un alimento semplice e digeribile. Inoltre, la diversa presenza di carboidrati servirebbe ad attutire il senso di fame.

Quando converrebbe assumere le barrette proteiche per evitare controindicazioni e fare il pieno di energia senza troppe calorie

L’introduzione di queste barrette nella propria dieta dovrebbe sempre essere conseguente a un’attività fisica prolungata. La perdita di energia, di massa muscolare, la necessità di riprendersi dopo un grande sforzo, possono spingerci a mangiare le barrette. Infatti, secondo quanto affermato dall’Efsa, queste proteine servirebbero a mantenere in salute i muscoli e le ossa.

Questo però, ci fa capire che non tutti dovrebbero consumare barrette proteiche. Specialmente, in, sostituire il pasto con una barretta non è salutare, tranne se non prescritto da un esperto. Le barrette, poi, apportano anche grassi che devono essere bilanciate adeguatamente con l’attività fisica. Consumarle in assenza di attività sportiva potrebbe generare uno squilibrio di calorie, affaticare reni e fegato e far ingrassare.

