Oltre a girandole e peperoncino, per allontanare i piccioni da balconi e giardini queste soluzioni sarebbero efficacissime

I piccioni sono degli animali presenti nei nostri paesi e città. Prediligono, in genere, le piazze e i balconi per posarsi e lasciare i loro bisogni. Spesso ci troviamo con i balconi sporchi e pulirli si rivela una vera fatica, soprattutto se lo spazio è grande. Si cercano allora delle soluzioni, che non sempre si rivelano efficaci.

Ci viene anche da domandare come mai i piccioni amino tanto i balconi e non possano andare da qualche altra parte. Oltre ai balconi, i piccioni si ritrovano spesso anche sulle piazze. Quando volano si fermano sulle tegole delle case o le cupole dei campanili.

In generale, amano i nostri balconi e piazze semplicemente perché si trovano a loro agio nel poggiare i piedi sulle superfici piane. I nostri balconi sono per loro il posto migliore dove andare. Inoltre, essendo su una posizione alta, possono controllare tutto quello che succede attorno a loro.

Sistemi per allontanarli

In genere, oltre a girandole e peperoncino, per allontanare questi volatili si utilizzano anche altri metodi.

Il peperoncino è una delle spezie che non amano come anche il pepe e la cannella. Potremmo prepararne una miscela e metterla in un barattolo con dell’acqua negli angoli del terrazzo. Questo rimedio è molto semplice e allontana i piccioni che non sopportano quell’odore.

A volte, passando sotto i balconi, si notano delle strisce di materiale riflettente appesi ad essi, oppure dei vecchi CD che pendono dai balconi legati a un filo. Questi materiali ruotano e si muovono provocando dei riflessi come un gioco di luci. Sono proprio questi bagliori che spaventano i piccioni e li tengono lontani.

Un altro trucchetto che sembra funzioni bene è sistemare, appeso al balcone, una semplice maglietta bianca.

Alcuni utilizzano i palloncini appesi a delle asticelle. Basta creare dei grandi occhi sui palloncini e un naso a forma di becco. I piccioni li scambiano per i loro temuti nemici gufi, o altri rapaci. Tutti questi trucchetti, vanno spostati ogni giorno, per non far abituare i piccioni alla loro presenza.

Tutti questi sistemi potrebbero rivelarsi utili per allontanare i piccioni dal terrazzo.