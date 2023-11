Il 2023 è stato un pessimo anno per questo titolo azionario che ha perso oltre il 50% del suo valore. Il peggio, però, potrebbe non ancora essere alle spalle visto che, dal punto grafico, per Digital Bros l’anno si avvia a chiudere nel peggiore dei modi.

I punti di forza e di debolezza

Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività del gruppo sono molto positive. Si prevede una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi. La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Dal punto di vista della valutazione, la società presenta multipli di guadagno molto interessanti. Inoltre, gli analisti hanno un ottimo giudizio su Datalogic. Allo stato attuale, infatti, la raccomandazione media è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione del 150% circa. Va ricordato, però, che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono Digital Bros è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Tra gli aspetti negativi c’è che negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Per Digital Bros l’anno si avvia a chiudere nel peggiore dei modi

Il titolo Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 28 novembre in area 10,22 €, con un ribasso del 4,04% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio, il 2023 è stato un anno tutto al ribasso e con la chiusura del 28 novembre le cose potrebbero andare anche peggio. Come si vede dal grafico, infatti, dopo svariati tentativi le quotazioni hanno rotto il supporto in area 10,8 €. A questo punto, quindi, il titolo potrebbe accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Solo un immediato recupero di area 10,38 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

