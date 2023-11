Negli ultimi giorni i mercati azionari internazionali iniziano a evidenziare una certa stanchezza e incertezza. Complice il forte rialzo delle ultime settimane e l’ipercomprato accumulato su alcuni oscillatori utilizzati dagli addetti ai lavori. Dove si andrà da ora in poi? Siamo in una finestra temporale dove le probabilità sono a favore di rialzi fino alla fine dell’anno. Infatti, il mese di dicembre è quello che rispetto a tutti gli altri, ha più probabilità di registrare un andamento positivo. Inoltre, in questo mese molto spesso tendono a formarsi i massimi annuali. A Wall Street si attende il 30 novembre con trepidazione, spiegamone i motivi.

Prima una statistica interessante

Dopo aver studiato attentamente le serie storiche dal 1898 ad oggi, ci siamo resi conto che il periodo 30 ottobre/30 aprile tende a registrare rendimenti positivi superiori agli altri periodi dell’anno. Quindi, comprare a ottobre e mantenere per diversi mesi potrebbe essere una scelta vincente. Quest’anno proprio il 30 ottobre, scadenza di un nostro setup annuale nero, è iniziato un forte rialzo che ha portato i listini azionari analizzati a stretto contatto con i massimi annuali.

Dai livelli attuali passano trend line discendenti dai massimi del 2021 e del 2022, quindi siamo in presenza di resistenze rilevanti.

Torniamo al breve termine.

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 28 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

35.416,98

Nasdaq C.

14.281,76

S&P500

4.554,89.

Nei prossimi giorni verranno pubblicati dati macroeconomici rilevanti che potrebbero fungere da driver per tutto dicembre e fino al cluster statico del 6 gennaio.

Il 30 novembre scadrà un nostro setup rosso annuale e queste scadenze negli ultimi 20 anni, hanno visto formare minimi/massimi assoluti e relativi.

Siamo infatti giunti in un punto davvero nodale.

I livelli da monitorare secondo i nostri algoritmi

La tendenza rialzista di medio lungo termine se le chiusure del mese di novembre saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Inoltre, il trend di breve rimarrà rialzista se le chiure giornaliere di questo venerdì saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Ecco perchè a Wall Street si attende il 30 novembre con trepidazione. Frattanto si iniziano a intravedere divergenze negative. Queste rientreranno oppure dobbiamo prepararci al peggio per dicembre?

